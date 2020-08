Diletta Leotta, mini abito con super scollatura e gambe accavallate: il video pubblicato su Tik-Tok è imperdibile, delirio tra i fan della giornalista.

Diletta Leotta non ha certo bisogno di presentazioni e non ci sono dubbi sul fatto che sia una delle donne più belle e desiderate d’Italia. Oltre ad essere una professionista apprezzata nel suo lavoro, infatti, la Leotta è davvero una donna splendida e ha un corpo mozzafiato, che fa girare la testa ai suoi tantissimi fan. Super seguita in tv e sui social, la Leotta aggiorna costantemente il suo profilo Instagram da ben 7 milioni di followers, pubblicando quotidianamente foto e video che mostrano il suo lavoro e la sua vita privata. Sempre bellissima con qualsiasi look, Diletta fa impazzire i followers con i suoi scatti da urlo, in cui mostra le sue forme esplosive. Lo ha fatto anche con le ultime storie Instagram che ha pubblicato, in cui c’è un video girato con l’app di Tik-Tok. Le immagini sono davvero imperdibili, perché Diletta indossa un abito minuscolo con una super scollatura. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli?

Diletta Leotta, mini abito e super scollatura: ecco il video che ha fatto impazzire i fan della giornalista

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i suoi fan. Giornalista e conduttrice di successo, è una donna bellissima, con una sensualità che farebbe perdere la testa a chiunque. Poco fa ha condiviso nelle storie Instagram un nuovo video in cui scherza con la sua parrucchiera. Attraverso l’app di Tik-Tok, Diletta ha mostrato il suo ‘re-styling’, ovvero è passata in un attimo da un completino casalingo composto da shorts e top, con capelli disordinati, a un look super elegante e sexy, con tanto di mini abito dalla super scollatura. Nella seconda parte del video, dunque, Diletta si ‘trasforma’ in una vera e propria ‘bomba’, col suo abito cortissimo e le sue forme esplosive in evidenza. Non è tutto però, perché la Leotta accavalla anche le gambe, mostrandole in primo piano e facendo letteralmente girare la testa a tutti.

Di sicuro il video pubblicato dalla conduttrice ha scatenato i suoi followers, che sono certamente rimasti incantati davanti al suo fisico da urlo e alla sua incredibile bellezza e sensualità. Del resto, è quasi impossibile pensare il contrario. Siete d’accordo anche voi?