Diletta Leotta è considerata tra le donne più belle e talentuose del nostro Paese, ma sapete qual è il suo diploma? L’inedito retroscena.

Diletta Leotta, nata a Catania nel 1991, ha esordito nel mondo dell’intrattenimento fin da giovanissima. Oggi lavora per il canale DAZN e l’abbiamo vista in veste di bellissima valletta a Sanremo 2020, dove ha incantato la platea e il pubblico a casa. Ma quali sono stati gli esordi di Diletta Leotta e qual è stato il suo percorso di studi, in cosa si è diplomata? Scopriamolo insieme.

A soli quindici anni partecipa a Miss Muretto e, tre anni dopo, a Miss Italia, non riuscendo però a superare le selezioni. Appassionata di calcio fin da ragazzina, Diletta Leotta inizia a collaborare con una trasmissione calcistica, in un anteprima di quello che sarà il lavoro che la condurrà al successo. Dopo aver affiancato alcuni conduttori in programmi come il Festival della nuova canzone siciliana, nel 2011 passa a Mediaset dove conduce la trasmissione Il compleanno di La5. Entrata nella scuderia di Sky nel 2012, ammiriamo Diletta Leotta come “meteroina” di Sky Meteo 24 e, in seguito, alla conduzione di RDS Academy, primo talent show radiofonico del canale. Sky è il suo trampolino di lancio definitivo, la vediamo infatti condurre, tra il 2015 e il 2016, la stagione sportiva di Sky Serie B. L’anno seguente, insieme ad Ilaria D’Amico, è lei a presentare gli Europei di Calcio alla televisione Italiana. Oltre alla capacità di destreggiarsi tra gli avvenimenti sportivi, Diletta Leotta si mostra un’intrattenitrice a tutto tondo, conducendo lo show Il contadino cerca moglie.

Diletta Leotta, l’apprezzatissima conduttrice radiofonica: qual è il suo diploma?

Diletta Leotta ha senza dubbi conquistato tutti per la sua bellezza e la sua bravura, ma è sempre stata molto attenta alla sua istruzione oltre che alla carriera. Come dimostra il fatto che, nonostante il successo e gli impegni, ha studiato duramente e si diplomata al liceo Scientifico. Non solo, la conduttrice ha voluto proseguire gli studi e completare il suo percorso accademico conseguendo la Laurea in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carlo di Roma. Questo suo lato deciso, forte e indipendente è stato incarnato alla perfezione durante il festival di Sanremo in cui ha affiancato Carlo Conti come una delle vallette. Il suo monologo, in cui parlava a cuore aperto e con commozione della forza delle donne, è stato un invito all’universo femminile a non arrendersi magli e continuare a lottare duramente per raggiungere i propri obbiettivi.

Diletta Leotta incarna alla perfezione l’idea di donna forte, intelligente e bella, che ha raggiunto il successo grazie al duro lavoro e all’impegno.

