Proprio pochissime ore fa, Eleonora Rocchini ha presentato il suo nuovo fidanzato su Instagram: spunta un commento inaspettato a corredo del post.

È stata una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne che, sin dal primo momento, ha saputo catturare l’attenzione su di sé, Eleonora Rocchini. Di una bellezza smisurata, con una simpatia immensa e la battuta sempre pronta, l’ex compagna di Oscar Branzani è entrata nel cuore di tutto il pubblico italiano. Tanto che, nonostante siano passati diversi anni dalla sua partecipazione al programma, la bella toscana continua a decantare di un successo davvero assoluto. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici più che fantastici. Ma non solo. È proprio qui che, pochissime ore fa, la bellissima Rocchini ha condiviso un video in cui presenta ufficialmente il suo nuovo fidanzato. Ufficialmente, si: avete letto proprio bene! Si diceva da diverso tempo, infatti, che Eleonora e Nunzio Moccia fossero una coppia. Eppure, soltanto pochissime ore fa, l’ex corteggiatrice è uscita allo scoperto. Il post in questione, vi assicuriamo, è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Eleonora è felice e lo si vede chiaramente. Per questo, i suoi followers non possono esserne che contenti. Una in particolare lo è stata. Scopriamo chi.

Eleonora Rocchini presenta il suo fidanzato: quello che accade dopo è incredibile

Soltanto pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, Eleonora Rocchini ha presentato il suo nuovo fidanzato. Con un brevissimo, ma emozionante video, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex compagna di Oscar Branzani ha reso nota a tutti la sua immensa felicità. Una felicità che, diciamoci la verità, non è affatto passata inosservata. Non soltanto agli occhi di tutti i suoi sostenitori, ma anche ai suoi occhi: Giulia De Lellis. Proprio lei che, come sappiamo, non sta vivendo un momento molto felice della sua storia con Andrea Damante, non ha potuto fare a meno di essere felice per la gioia della sua amica. Ecco il commento social.

Le due giovanissime ragazze, è noto, hanno condiviso lo stesso programma. E si sono ritrovate nello studio di Canale 5 proprio nello stesso periodo. Eleonora, lo sappiamo, come corteggiatrice di Oscar Branzani. Giulia, invece, di Andrea Damante. Eppure, sembrerebbe che tra le due corteggiatrici si sia creato un rapporto davvero splendido. Tanto che, a distanza di anni e, soprattutto, con strade completamente separate, la romana è davvero felice di vedere la sua amica gioiosa. D’altra parte, anche la Rocchini nutre lo stesso sentimento per l’influencer. ‘Ti voglio così anche io’, ha detto, facendo riferimento alla sua attuale situazione sentimentale.

