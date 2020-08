Elettra Lamborghini, con uno scatto sfata tutti i tabù sul ciclo mestruale

Elettra Lamborghini ha pubblicato uno scatto sui social con il quale ha sfatato tutti i tabù sul ciclo mestruale: ecco la foto pubblicata dalla cantante

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate in Italia. Il successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto una vera e propria hit mondiale, ed è proseguito con i programmi televisivi girati negli altri paesi. Di recente, la Lamborghini ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, ed ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Il brano, nonostante non abbia ricevuto l’approvazione della giuria sanremese, è stato uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. La rampolla della ricca famiglia italiana è anche molto seguita sui social. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo, dato che il successo della Lamborghini non si ferma soltanto all’Italia e alla Spagna.

Elettra Lamborghini, lo scatto per sfatare il tabù sul ciclo mestruale

Su Instagram, la Lamborghini conta oltre cinque milioni di seguaci. Un numero che fa invidia alle sue colleghe, ma d’altronde il successo della cantante è arrivato anche fuori dall’Italia. Le hit e i programmi televisivi hanno reso famosa la cantante in tutto il mondo. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La Lamborghini è molto apprezzata sui social perchè si mostra senza filtri. Oggi, ad esempio, ha pubblicato uno scatto tra le stories con il quale ha sfatato il tabù del ciclo mestruale. La cantante ha pubblicato una foto in cui era stesa sul divano e accanto a lei aveva gli assorbenti.

Oggi il ciclo mestruale è ancora un tabù per molte donne, nonostante le tantissime campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Con questo scatto la cantante potrebbe aver aiutato le sue fan a liberarsi dal peso di questo tabù.