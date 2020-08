Elodie, il dramma della malattia di sua mamma: la triste confessione

In una sua recente intervista a Verissimo, Elodie ha raccontato del suo dramma legato alla malattia di sua mamma: la triste confessione.

Elodie è una delle voci più apprezzate all’interno del panorama musicale nostrano. Dapprima concorrente di X-Factor ed, in seguito, alunna della scuola di Amici di Maria De Filippi, la cantante romana ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Spesso e volentieri alle vette di ogni classifica, ciascun singolo della bellissima fidanzata di Marracash diventa, in un vero e proprio batter baleno, un successo assoluto. Tuttavia, se, attualmente, sembrerebbe che la vita di Elodie sia tutta rose e fiori, la sua infanzia ed adolescenza non lo sono state affatto. È proprio in giovane età, infatti, che l’ex cantante di Amici ha dovuto fare i conti con un vero e proprio dramma: la malattia della mamma. A raccontare ogni cosa di questo tragico momento è stata la diretta interessata. Quando, in occasione di un’intervista a Verissimo del 2017, non ha potuto fare a meno di parlare proprio di questo. Ecco le sue parole.

Elodie, il dolore per la malattia della mamma: che dramma

Già in diverse occasioni, Elodie ha raccontato del difficile passato che ha alle spalle. A partire, quindi, dalla separazione dei suoi genitori che, com’è giusto che sia, ha fortemente caratterizzato e segnato la sua vita. Proprio in una sua recentissima intervista per ‘Noisey’, la cantante romana ha confessato di essere stata, soprattutto negli anni legati alla sua infanzia, molto arrabbiata con i suoi genitori proprio a causa di questa loro decisione improvvisa. Ma non solo. In una sua intervista a Verissimo nel 2017, la compagna di Marracash ha anche parlato di un altro episodio che l’ha fortemente cambiata. Facciamo riferimento, infatti, alla malattia che la mamma, subito dopo la separazione da suo marito, ha avuto. Non sappiamo esattamente di che cosa parli con precisione, sia chiaro. Fatto sta che, come raccontato dalla diretta interessata, Elodie non ha potuto fare a meno di starle accanto.

‘Hai paura. Hai il senso di perdere tutto quello che hai’, ha detto Elodie per descrivere il difficile momento di quel drammatico periodo.