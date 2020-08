Grande Fratello Vip 2020, conosciamo il nuovo concorrente del reality, Francesco Oppini: chi è, alcune curiosità e la toccante storia del terribile lutto.

Grande Fratello Vip 2020, il celebre reality show in onda in Italia su Canale 5 dal 2000 sta per ricominciare. Dal Settembre si riparte, è stato lo stesso giornalista, opinionista e conduttore televisivo Alfonso Signorini a comunicare un annuncio sorpresa agli amati fan. Insomma lo staff riorganizza alcuni dettagli, ma è tutto pronto, gli opinionisti sono pronti a posarsi sulle poltrone dello studio di Cinecittà per commentare insieme le vicende che prenderanno vita all’interno della casa ed i Vip concorrenti di questa edizione sono stati scelti e sono pronti a partecipare a quest’avventura! Al momento sono stati svelati alcuni dei nomi dei Vip che parteciperanno al reality e fra questi oggi vi racconteremo in particolare di uno dei concorrenti. Stiamo parlando di Francesco Oppini, scopriamo chi è, alcune curiosità sulla sua vita ed una particolare storia.

Grande Fratello Vip, chi è Francesco Oppini

Francesco Oppini sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:30 a partire dal 14 Settembre 2020.

Nato dalla lunga relazione amorosa tra la showgirl italiana Alba Parietti ed il suo ex marito Franco Oppini, Francesco Oppini nasce a Torino il 6 Aprile 1982. Nutre una forte passione per i motori, tanto da aver reso questa passione un lavoro. Infatti il 38enne è un commerciante di automobili. Oltre alla passione per i motori, è un grandissimo tifoso della Juve e a tal proposito da qualche anno è anche opinionista sportivo. Già qualche tempo fa aveva fatto delle piccole apparizioni sul piccolo schermo. Vediamo se vi ricordate quando lo abbiamo visto.. Vi do un indizio, era il 2004. In quell’anno ha partecipato al reality La Fattoria in onda su Italia 1. Dopo quell’esperienza ha però accantonato l’idea di apparire in TV, almeno fino a prima di diventare cronista sportivo e prima di essere oggi uno dei prossimi concorrenti del GF Vip. La vita sentimentale di Francesco Oppini è stata segnata da un tragico evento, quando nel 2006 la sua ex fidanzata Luana ha perso la vita in un grave incidente. Un forte dolore questo per l’opinionista e per la madre alba Parietti che nel giorno dell’anniversario dalla sua morte, la ricorda e le dedica dolci parole :“Ma tu sarai sempre Luana bellissima , dolce e sorridente generosa nel ricordo di noi tutti.”

Oggi però Francesco ha una nuova vita ed una nuova compagna, Cristina Tomasini. I due avrebbero dovuto partecipare insieme a Temptation Island Vip, ma poi Francesco ha deciso di non voler mettere alla prova i loro sentimenti. Siamo pronti per seguire la sua avventura al GF Vip, In bocca al lupo Francesco!

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca quì

RC