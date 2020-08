Grande Fratello Vip, alcune curiosità su una delle nuove concorrenti della prossima edizione del reality: chi è Patrizia De Blanck, vita privata e curiosità.

Grande Fratello Vip sta per ricominciare! Sta per prendere il via la quinta edizione del noto reality che vede un gruppo di concorrenti vip trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. Il vincitore viene eletto dal pubblico che esprime la sua preferenza tramite un televoto. Alla conduzione del programma, anche quest’anno i conduttore, giornalista, opinionista Alfonso Signorini, che si dice pronto a ritornare al timone della conduzione del programma. I concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti ad isolarsi dal mondo esterno ed a vivere questa esperienza all’interno della casa. Si scontreranno, nasceranno amicizie, potrebbero nascere nuovi amori, chissà.. nella casa del GF Vip tutto può succedere. Tra i volti noti conosciuti, sono diversi quelli che prenderanno parte al programma, e tra questi oggi parleremo di Patrizia De Blanck.

Grande Fratello Vip, alcune interessanti curiosità sulla vita di Patrizia De Blanck

Ha avuto successo come star televisiva negli anni ’60, quando divenne una delle vallette del programma televisivo “Il Musichiere”. Negli anni 2000 ha partecipato a due reality show, rispettivamente nel 2005 partecipò al programma “Il Ristorante” e nel 2008 ha partecipato a L’isola dei Famosi. Patrizia De Blanck è nata a Roma l’8 novembre del 1940. Figlia di famiglia nobile da parte di madre che proveniva da una nobile famiglia veneziana e nobile anche da parte di padre Guillermo De Blanck y Menocal, Ambasciatore di Cuba. Data la discendenza, la contessa non ha mai sofferto problemi economici. Però sorge un particolare riguardo alcune vicende legate al suo patrimonio. E’ lei stessa a raccontarlo, e parla di un particolare episodio che l’avrebbe profondamente turbata: pare che suo padre abbia avuto delle forti divergenze con Fidel Castro e ciò comporto una grave perdita dal patrimonio di circa 3 milioni di dollari. La Contessa vide così svanire le sue ricchezze. La perdita economica non gravò particolarmente sulla Contessa De Blanck poiché all’età di 20 anni circa sposò il barone inglese Anthony Leigh Milner. Il matrimonio però, a causa di un tradimento da parte di lui, durò solo qualche mese. Pare che la contessa abbia avuto parechi amanti, tra questi Alberto Sordi e Franco Califano. E’ stata lei a confessarlo in un’intervista per il Corriere della Sera. Frequentatrice di svariati programmi Tv, Patrizia De Blank si è lasciata andare a qualche confessione più personale, che ha fatto emergere alcuni dettagli della sua vita privata: sapevate che è autrice di un’autobiografia? Si intitolata “A letto col Diavolo”. La De Blanck ha rivelato di essere stata quasi vicino alla morte, quando nel 2017 stava rischiando una meningite fulminante.

Patrizia De Blanck tornerà in TV in questo 2020 con questa prossima e nuovissima edizione del Grande Fratello Vip, e siamo tutti pronti e seguirla in questa sua nuova esperienza!

RC