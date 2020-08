Elisabetta Gregoraci ha incantato letteralmente il pubblico di Battiti Live con il suo look luminoso e rock: date un’occhiata all’abito scelto!

Elisabetta Gregoraci sta letteralmente incantando il pubblico di ‘Battiti Live’: in ogni serata regala look davvero incredibili che mettono in risalto le sue magnifiche forme e la sua bellezza, stasera si è davvero superata! Sapete che sarà la prossima concorrente del Grande Fratello VIP? Proprio così! Manca poco all’inizio della nuova edizione del reality più amato dagli italiani che non vedono l’ora di conoscere la famosa conduttrice televisiva e modella ‘a 360 gradi e senza filtri‘. Per ora la ammirano su Italia 1 nello show musicale che conduce insieme ad Alan Palmieri: sapete che per questa sera, 31 agosto, ha scelto un abito lungo davvero incantevole. Date uno sguardo alla ‘diva’ di Battiti Live!

Elisabetta Gregoraci, ‘diva’ di Battiti Live: il suo look incanta il pubblico

Elisabetta Gregoraci incanta il palco di Battiti Live questa sera di 31 agosto: la famosa conduttrice e modella ha scelto un abito lungo da sera. Corpetto stretto luminoso, profonda scollatura ed una gonna corta avanti e lunga dietro con le balze: beh che dire, Elisabetta ha scelto un look energico e rock per l’ultima puntata dello show musicale in onda su Italia 1 che conduce insieme ad Alan Palmieri. L’ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore ha mostrato il suo outfit anche ai suoi fan di Instagram: curiosi di vederla? Ecco il post:

“Che bella che sei”, “Bellissima, sono pronto per il tuo Battiti Live”, “Sempre pazzesca, bellissima ed affascinante” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto al post. Beh, oltre alla musica ed ai famosissimi cantanti, la serata è ancora più bella la Gregoraci in versione DIVA!