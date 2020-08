Io e Te: l’esito del tampone per il Coronavirus fatto da Pierluigi Diaco

Io e Te, Pierluigi Diaco si sottopone al tampone per il Coronavirus: il risultato è appena arrivato, ne ha dato l’annuncio lui stesso

Io e Te, la trasmissione in onda sui canali Rai è stata sospesa. Il motivo? Qualcuno, all’interno dello staff, era stato trovato positivo al Coronavirus. Così, anche il conduttore, Pierluigi Diaco, si è sottoposto al tampone. I risultati del test sono arrivati proprio negli ultimi minuti.

Il tampone per il Coronavirus fatto da Pierluigi Diaco

Il conduttore, Pierluigi Diaco, stando a quanto viene riportato da Blogo, si è sottoposto a tampone all’Istituto San Gallicano di Roma. Intervistato dall’AdnKronos, Pierluigi Diaco ha spiegato così la situazione: “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi. Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di ‘Io e te’ previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere”.

Come si procederà adesso?

Pierluigi Diaco ha spiegato di essere in contatto costante con i vertici Rai che nelle prossime ore spiegheranno quale sarà il provvedimento da prendere. Nelle scorse ore si è già parlato di una chiusura anticipata del programma proprio per questo inconveniente. Al momento, c’è solo apprensione per la persona che è risultata positiva al Covid 19. Di sicuro, tuttavia, seguiranno aggiornamenti sulla situazione e si capirà se il programma continuerà ad andare in onda oppure si fermerà. Questo pomeriggio, intorno alle ore 14.00, il conduttore dovrà collegarsi con La Vita in Diretta estate che andrà in onda eccezionalmente. Con molta probabilità, sarà data una delucidazione in più rispetto la situazione che vede coinvolto il suo programma.