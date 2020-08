L’ora della verità, ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda Lunedì 31 Agosto: clamoroso colpo di scena.

Appena terminata la incredibile e sorprendente avventura di ‘Come Sorelle’, l’azienda Mediaset ha deciso di far letteralmente impazzire tutti i suoi sostenitori con una nuova fiction. Proprio ieri sera, Domenica 30 Agosto, è andata in onda la prima puntata de ‘L’ora della verità’. Ambientata in Francia, la fiction televisiva si appresta a fare compagnia il pubblico italiano per circa otto puntate. Insomma, ci aspetta un vero e proprio viaggio lungo e avvincente, c’è da ammetterlo. Anche perché se i presupposti che sono stati svelati nel corso della prima puntata, c’è da aspettarsi davvero di tutto da questa serie televisive. Ecco, la domanda, però, sorge spontanea: se nel corso della prima puntata, abbiamo assistito al cosiddetto ‘plot’ della storia, cosa ci aspetterà in questa seconda puntata? Proprio questa sera, Lunedì 31 Agosto, andrà in onda un nuovo appuntamento, ma a cosa assisteremo? Ecco le anticipazioni: ci sarà un gran colpo di scena.

L’ora della verità, anticipazioni seconda puntata: cosa sarà trasmesso Lunedì 31 Agosto

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la trama de ‘L’ora della verità’ è davvero avvincente. E, soprattutto, ricca di misteri. Tutte le otto puntate, infatti, ruotano intorno ad un’unica figura: Clotilde. Che, sopravvissuta ad un incidente stradale che ha causato la morte di sua mamma, suo padre e suo fratello, ritorna nel suo paese d’origine. E riceve una lettera di sua madre che credeva fosse morta. Insomma, un vero e proprio thriller a tutti gli effetti. Ecco, ma, se nel corso della prima puntata, abbiamo assistito alla presentazione della trama ed, ovviamente, dei personaggi, cosa accadrà nella seconda puntata?

Così come il primo appuntamento, sembrerebbe che anche il secondo sarà davvero imperdibile. A partire da Valentine che cadrà in mare e si renderà conto che la sua imbarcazione è stata appositamente manomessa. Fino ad un nuovo e proprio mistero per Clotilde. La donna, infatti, troverà in casa una collana che apparteneva a sua madre. E, per questo motivo, tenterà di scoprire qualche cosa in più. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Nel corso di questi tre episodi che andranno in onda Lunedì 31 Agosto, assisteremo ad un vero e proprio colpo di scena. Ci stiamo riferendo a Palma. Non vi sveleremo nulla più, state tranquilli. Piuttosto, vi assicuriamo che la puntata di questa sera è davvero imperdibile.

