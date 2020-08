Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sulla 77esima Mostra del Cinema di Venezia 2020 che andrà in scena dal 2 al 12 settembre: i 18 film in concorso, la madrina, gli ospiti e la giuria del Festival.

La Mostra del Cinema di Venezia è uno dei festival più famosi in Italia: si svolge ogni anno a Venezia, tra fine agosto ed inizio settembre, nello storico Palazzo del Cinema sul lungomare Marconi, al Lido di Venezia. Il premio che viene assegnato è il Leone d’Oro ed è un riconoscimento molto importante dal punto di vista della critica cinematografica. Nonostante l’emergenza Coronavirus, non mancherà quest’anno l’evento più atteso per registi ed attori che sarà, ovviamente, rivoluzionato per via della pandemia che ha colpito il mondo intero. La 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2020. Ecco tutte le info sul famosissimo Festival italiano.

Mostra del Cinema di Venezia 2020: film, ospiti, giuria e come partecipare

La Mostra del Cinema di Venezia si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2020. La madrina del Festival sarà la famosa attrice Anna Foglietta, incaricata di condurre l’evento nella serata inaugurale dal palco della Sala Grande, il 2 settembre, e nel giorno dell’assegnazione dei premi, il 12 settembre. La Cerimonia d’inaugurazione sarà trasmessa in diretta mercoledì 2 settembre su Rai Movie a partire dalle ore 19. L’evento si aprirà con un omaggio al Maestro Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020: ‘La Roma Sinfonietta’, diretta dal Maestro Andrea Morricone (figlio di Ennio) eseguirà sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema ‘Il tema di Deborah’, composta per la colonna sonora del film ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone. Alla cerimonia d’apertura parteciperà il figlio di Ennio Morricone, Marco, accompagnato da altri familiari.

Quali sono i film in programma per Venezia 2020? Sono 18 i film che gareggiano per il Leone D’Oro. I lungometraggi italiani sono 4: ‘Le sorelle Macaluso‘ di Emma Dante, ‘Notturno‘ di Gianfranco Rosi, ‘Miss Marx‘ di Susanna Nicchiarelli, ‘Padrenostro‘ di Claudio Noce. Le altre sezioni sono Fuori Concorso, Orizzonti, Biennale College, Venice VR Expanded: a queste si aggiungono quelle non curate dalla Biennale ovvero Settimana della Critica e Giornate degli Autori.

Giuria

La presidente Cate Blanchett, attrice australiana due volte premio Oscar, è stata incaricata di assegnare i premi del Concorso. Al suo fianco votano Veronika Franz, regista e sceneggiatrice austriaca, Joanna Hogg, regista e sceneggiatrice britannica, Nicola Lagioia, scrittore italiano, Christian Petzold, regista tedesco, Matt Dillon, attore americano e Ludivine Sagnier, attrice francese.

Gli ospiti

Vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero, è stato ridimensionato il numero di invitati al Lido di Venezia. Oltre ai giurati ed alle due premiate con il Leone d’Oro alla carriera, parteciperanno l’attore britannico Jim Broadbent, la famosa attrice italiana Monica Bellucci, l’attrice francese Stacy Martin. Sul red carpet nella serata d’apertura saranno presenti gli otto direttori di Festival Internazionali: Alberto Barbera, Carlo Chatrian di Berlinale, Thierry Fremaux del Festival de Cannes, Lili Hinstin del Festival di Locarno, Vanja Kaludjeric del Rotterdam Film Festival, Karel Och di Karlovy Vary, José Luis Rebordinos di San Sebastian e Tricia Tuttle del London Film Festival. Nel corso della serata, gli otto direttori saliranno sul palco della Sala Grande, per leggere un documento condiviso.

A chi verrà assegnato il prestigioso Leone d’Oro alla carriera? A due donne. All’attrice Tilda Swinton, vincitrice dell’Oscar con ‘Michael Clayton’ ed interprete originale della scena contemporanea, ed a Ann Hui, regista cinese, una delle più acclamate nella scena new wave di Hong Kong, sono stati attribuiti i premi. La decisione è stata prese dal Cda della Biennale di Venezia: entrambe hanno mostrato la loro gratitudine e la loro felicità nel ricevere questo importantissimo riconoscimento.

Mostra del Cinema di Venezia 2020: come partecipare

Le proiezioni si terranno nelle sale tradizionalmente allestite al Lido, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria stabilite dalle autorità competenti alla data dell’evento. Sarà possibile accedere al Festival se si è giornalisti o addetti ai lavori attraverso una procedura di accreditamento. Si potrà accedere all’evento anche in qualità di pubblico: come? Basta acquistare i biglietti online sul sito della biglietteria. Sono previste ovviamente misure di sicurezza non solo anti-attentato ma anche anti-Covid. La Mostra prevede la rilevazione della temperatura corporea di tutti i partecipanti (sarà vietato l’accesso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi). E’ obbligatoria la prenotazione preventiva online del proprio posto in sala.