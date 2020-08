Richard Gere, vi ricordate com’era da giovane? La trasformazione è incredibile

Vi ricordate com’era Richard Gere da giovane? Attualmente è uno degli attori più affascinanti, ma com’era anni fa? La trasformazione è incredibile.

È stato e lo ancora adesso una vera e propria icona di bellezza, Richard Gere. Protagonista indiscusso di numerose pellicole cinematografiche, che hanno fatto davvero la storia del cinema internazionale, l’attore statunitense decanta di un successo davvero indescrivibile. Merito, senza alcun dubbio, della sua bravura e del suo talento, ma anche per il suo smisurato fascino ed immensa eleganza. Ne abbiamo avuto prova, ad esempio, nei suoi film ‘Pretty Woman’ e ‘Ufficiale e gentiluomo’. Oppure, in ‘American Gigolò’ e tanto altro ancora. Insomma, ne sono diversi i motivi per cui affermiamo ciò. Adesso, però, vi facciamo una domanda: dal momento che proprio oggi, Lunedì 31 Agosto, il famoso attore compie ben 71 anni, siete curiosi di vederlo com’era da giovane? Certo, ancora adesso, è letteralmente un bell’uomo, ma com’era tanti anni fa? Ecco. Vi accontentiamo immediatamente. È spuntato una foto inedita del suo passato che ci permette di fare un confronto tra il Richard di oggi e il Richard di ieri. A cosa ci riferiamo? Tranquilli, ci pensiamo noi. Vi anticipiamo soltanto che la trasformazione, avvenuta nel corso degli anni, è davvero incredibile.

Richard Gere da giovane, com’era? Lo scatto del passato

Con una carriera da attore più che invidiabile, una vita sentimentale molto ricca e diventato papà per la terza volta proprio recentemente, Richard Gere può dirsi completamente soddisfatto ai suoi 71 anni. Proprio oggi, infatti, il famoso ed apprezzatissimo attore statunitense compie gli anni. E noi, per celebrare la sua immensa ed eterna eleganza, vogliamo riproporvi uno scatto di quando era giovane. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio questo lo scatto del passato che vogliamo riproporvi e che ci permette di fare un ‘prima’ e un ‘dopo’ senza troppi problemi. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la trasformazione, avvenuta nel corso degli anni da Richard Gere, è davvero impressionante. Certo, il tempo è passato. Eppure, sembrerebbe che non sia affatto passato per l’attore statunitense. Tra quello ai tempi di ‘Pretty Woman’ e quello di adesso, ammettiamolo, è cambiato davvero ben poco. Voi cosa ne pensate?

Il grave lutto durante il Coronavirus

Durante il periodo dell’emergenza Coronavirus, Richard Gere ha vissuto un momento veramente drammatico. Come raccontato dal diretto interessato, sembrerebbe che, proprio a causa del temibile virus cinese, il famoso attore abbia subito la grave perdita di due persone molto care a lui. Un evento davvero drammatico, insomma.

