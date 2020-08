Shade, sapete che lavoro fa oltre al cantante? Ecco qual è la sua grande passione.

Il suo vero nome è Vito Ventura, ma tutti lo conoscono come Shade, il famosissimo rapper, tra i più amati del momento. Di recente, lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston: nel 2019 ha partecipato alla 69 esima edizione del Festival di Sanremo, in coppia con Federica Carta, col brano Senza farlo apposta. Tra le sue hit più famose ed ascoltate troviamo Amore a prima Insta, Bene ma non benissimo, La hit dell’estate, autostop. Ma forse non tutti sanno che, oltre a cantare, il rapper torinese ha anche un altro talento! Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Shade, sapete che lavoro fa oltre al cantante? La passione per il doppiaggio

Shade è uno dei cantati e rapper più amati del momento, ma forse non tutti sanno il suo ‘secondo lavoro’. Ebbene, il 32enne torinese è anche un talentuoso doppiatore! Una carriera poliedrica, quella di Vito Ventura, che si divida tra il rap ed il doppiaggio. A Voci.fm, il torinese ha rivelato che la sua passione per il doppiaggio è nata quando era piccolo, guardando il film Mrs Doubtfire con Robin Williams, che interpretava un doppiatore: “In una scena doppiava un uccellino, e li ho capito che c’erano dei signori che davano la voce ai personaggi!” E di personaggi a cui Shade ha prestato la sua voce ce ne sono davvero tantissimi! In seguito l’elenco dedicato ai film:

-Emmanuel Schwarts in Laurence Anyways e il desiderio di una donna…

-Lee Won-gun in Il prigioniero coreano

-Paul Spera in Eden

-Ken’ichi Matsuyama in Death Note – Il film e Death Note – Il film: L’ultimo nome

-Pitbull in Pupazzi alla riscossa

Questi invece i personaggi delle serie televisive:

-Ben Roe in Vikings

-Jordi Millán in Monica Chef

-Sam Gowland e altri personaggi in Geordie Shore

-Joaquim Fossi in Tomorrow Is Ours: Il domani è nostro

-Matt Danvers in Mary Kills People

-Joshua Yang in Mary Kills People

-August Emerson in Halt and Catch Fire

Infine, i personaggi di serie animate a cui Shade ha prestato la sua voce:

-Mouri Motonari in Sengoku Basara

-Skayma in Niko e la spada di luce

-Frank in Little Witch Academia

-Vari personaggi in South Park

-Sonny Wright in Inazuma Eleven Ares

Quello in Inazuma Eleven è stato il ruolo a cui Shade è più legato, come ha riferito a Voci.fm: “Il mio personaggio era un ragazzino di 10 anni, quindi ho dovuto alleggerire molto la voce e urlare come un pazzo per tre ore di fila ogni volta; è stato difficile ma bello!” E voi, conoscevate questa passione di Shade?