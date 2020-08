Simona Ventura addolorata: ‘Sto soffrendo per te’, il triste episodio

Simona Ventura è letteralmente addolorata: in questo suo ultimo post social, la conduttrice ha espresso il suo dolore per questo triste episodio.

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate da tutto il pubblico televisivo italiano, Simona Ventura. Colonna portante di numerosi programmi, sia Rai che Mediaset, l’attuale compagna di Giovanna Terzi decanta di un successo davvero assoluto. Non soltanto in termini televisivi, sia chiaro, ma anche in termini social. Con un profilo Instagram che conta, pensate, più di un milione e mezzo di followers, la simpaticissima Simona non perde mai occasione di poter interagire e condividere ogni cosa con loro. Non soltanto entusiasmanti scatti fotografici o in compagnia del suo compagno e futuro marito, ma anche impressioni, opinioni e riflessioni. Lo ha fatto, ad esempio, proprio qualche ora fa. Quando, visibilmente addolorata e colpita per quanto accaduto, la Ventura non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore e dispiacere per un vero e proprio triste episodio. Di che cosa parliamo?

Simona Ventura addolorata: il triste episodio

Proprio pochissime ore fa, Simona Ventura visibilmente addolorata, ha voluto condividere un messaggio da brividi sul suo canale social ufficiale. Sappiamo benissimo cosa sta accadendo, in questo ultimo periodo, in Sardegna.Ed è proprio a questa bellissima isola che la simpaticissima conduttrice non ha potuto fare a meno di rivolgere un affettuoso saluto. Con un breve video che riprende alcuni dei suoi luoghi, delle sue spiagge e del suo mare, la compagna di Giovanni Terzi ha espresso tutto il suo dolore per questo triste episodio.

‘Questo pensiero va alla terra nella quale ho vissuto tanti momenti importanti della mia vita. Sto soffrendo per te, terra di Sardegna e per le ferite che ti stanno procurando’, sono proprio queste le parole che Simona Ventura, a corredo di questo breve video social, vi ha scritto per esprimere tutto il suo dolore. Parole che, parliamoci chiaro, fanno chiaramente intendere il profondo ed immenso legame che la conduttrice ha con quest’isola.

Matrimonio in vista con Giovanni Terzi?

Dopo la storia naufragata con Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier, Simona Ventura ha nuovamente ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Terzi. Da quel momento, la vita della famosissima conduttrice televisiva è letteralmente cambiata. Pazza di gioia e, soprattutto, di amore, l’ex colonna portante de L’Isola dei Famosi non ha mai nascosto il suo forte interesse per il giornalista. Tanto che, come dicevamo precedentemente, già in precedenti occasioni, la coppia ha annunciato di essere pronta a fare il grande passo. Quando? Beh, al momento, non possiamo darvi alcuna notizia al riguardo. Non ci resta, quindi, che restare aggiornati.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui