Settembre è ormai alle porte e questo significa che mancano ormai una manciata di giorni al ritorno di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conte che già da tempo appassiona il pubblico italiano. Trai concorrenti di quest’anno spicca Barbara Cola, artista variegata e di grande talento, che ci ha fatto sognare con la sua splendida voce. Scopriamo qualcosa su di lei.

Barbara Cola nasce a Bologna nel 1970 e dedica la sua vita alla musica: non si è mai sposata e non ha figli. Fin da giovanissima dimostra il suo talento e la sua inclinazione artistica. Compone i primi brani a quindici anni, studia canto e pianoforte, ma anche recitazione. Barbara, infatti, non è solo una musicista ma anche una famosa attrice di teatro. Nel 1992 partecipa al primo festival di Castrocaro arrivando in finale vincendo per la giuria di esperti. La sua carriera decolla. L’incontro con Gianni Morandi nel 1992 la porta a diventare la sua vocalist e collabora anche con Biagio Antonacci. Si rivela la prima cantante italiana a eseguire il brano Brava scritto per la grandissima Mina. Grazie a Gianni Morandi viene presentata al Festival Italiano condotto dal compianto Mike Bongiorno. Sarà proprio con Morandi che Barbara Cola parteciperà a Sanremo nel 1995 con il brano In amore secondo classificato.

Tale e Quale Show, Barbara Cola: quando ha cantato per una persona davvero incredibile

Raggiunto il successo come cantante, presta la voce al personaggio di Megara nel cartone Disney Hercules per la canzone Ti vada o no. Il suo talento fa aggiudicare a Barbara Cola l’onore di cantare, in coppia con Morandi, il brano Imagine di Lennon di fronte ad una persona davvero incredibile: Papa Giovanni Paolo II. Il suo talento non si limita però all’ambito musicale, ma abbraccia anche il teatro. Nel 1996 partecipa alla rappresentazione Masaniello con l’artista Gigi Finizio. La sua capacità di recitare le fanno ottenere la parte di Lucia Mondella ne I promessi Sposi. Grazie al connubio tra le sue doti canore e di attrice, Barbara Cola viene scelta per interpretare Lady Capuleti nel musical di successo internazionale Romeo e Giulietta Ama e cambia il mondo. Nel 2019 la troviamo come concorrente a Ora o mai più, in coppia con Orietta Berti.

Da un’artista del suo calibro, non possiamo che aspettarci grandi cose con la partecipazione a Tale e Quale Show.

