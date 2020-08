Carmen Russo sarà tra i concorrenti di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti: scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei.

Carmen Russo nasce nel 1959 a Genova e il suo nome completo è Carmen Carolina Fernanda Russo, abbreviato per esigenze artistiche. Figlia di un poliziotto e di una cassiera, da sempre è molto esuberante e ama stare al centro dell’attenzione. Da piccolissima, a soli quattordici anni, partecipa al concorso di Miss Liguria e vince. Carmen Russo inizia ad esibirsi nei locali notturni, mostrando subito la sua inclinazione per l’intrattenimento e la danza. Arrivano anche i primi ruoli nel cinema, che dimostrano che le sue doti abbracciano tutto il settore artistico. Doti che le saranno molto utili per la partecipazione a Tale e Quale Show. Il talento di Carmen Russo la rende famosa anche all’estero, soprattutto in spagna e, nel 2003, riesce a coronare il suo sogno più grande: aprire una scuola di danza.

Tra le sue partecipazioni ricordiamo di sicuro quelle in Stasera niente di nuovo con Raimondo Vianello e la prima edizione di Drive In che le porta la notorietà. Carmen russo continua la sua sfavillante carriera al fianco di Paolo Villaggio con il varietà un Un fantastico tragico Venerdì. Ha partecipato anche a Domenica In e e all’Isola dei Famosi. Spesso le sue apparizioni sono in coppia con il marito, Enzo Paolo Turchi, anche lui ballerino.

Carmen Russo, vita privata e la persona che ama di più

Carmen Russo ha sposato il ballerino Enzo Paolo Turchi nel 1987, dopo averlo conosciuto poiché lei lo aveva ingaggiato come coreografo. La loro storia d’amore, che va avanti da oltre trent’anni, è stato coronato dall’arrivo, nel Febbraio del 2013, della prima e unica figlia della coppia, Maria. Carmen Russo è diventata mamma a 53 anni e la bambina ha portato una gioia immensa nella sua vita, infatti Maria è senza dubbio la persona che ama di più al mondo. La felicità della coppia l’ha portata a voler rinnovare le loro promesse di matrimonio poco dopo la sua nascita, così Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno celebrato un nuovo matrimonio in diretta televisiva.

Carmen Russo è una donna piena di vita e dalla personalità prorompente che mostrerà tutto il suo talento a Tale e Quale Show.

Il grave lutto che l’ha addolorata

Una vita davvero incredibile, da come si può chiaramente intendere, ma che recente è stata segnata da un gravissimo lutto. Un episodio davvero drammatico, quindi. E che, com’è giusto che sia, la letteralmente cambiato la vita della ballerina.

