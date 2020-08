Tra i nuovi concorrenti del programma Tale e Quale Show troviamo la talentuosa Giulia Sol al suo debutto televisivo: scopriamo chi è questa giovane artista e il giorno speciale in cui decise che avrebbe dedicato la vita al canto.

Giulia Sol è tra i brillanti artisti che parteciperanno alla nuova edizione di Tale e Quale Show il programma canoro condotto da Carlo Conti e in onda su rai 1. Nata a Bergamo nel Dicembre del 1995, si è diplomata al Liceo Linguistico e ha continuato gli studi all’Accademia Sdm di Milano. Fin da giovanissima Giulia Sol si rivela un talento della musica, partecipando al musical Full Mony. Ha interpretato i ruoli di Molly Jensen in Ghost, di Elizabeth in Dirty Dancing e di Jasmine al Family Show Festival 2016.Giulia Sol fa parte del gruppo VociSole, un gruppo tutto al femminile che gira l’Italia proponendo arrangiamenti di brani di generi diversi, dal rock al pop. Per quanto riguarda la vita privata di Giulia non si sa molto, al momento sembra essere single ed è molto aperta con i suoi fan con cui si tiene in contatto tramite il suo profilo Instangram.

Giulia Sol, dai musical a Tale e Quale Show: il giorno in cui ha deciso che avrebbe fatto la cantante

Giulia Sol ha iniziato la sua carriera nel campo musicale prendendo parte a diversi musical. Non molti sanno, però, che è stato proprio in un giorno molto speciale che ha deciso che avrebbe fatto la cantante. A soli cinque anni i genitori la portarono, durante un freddo giorno di Dicembre in cui la città era sommersa dalla neve, ad assistere ad uno spettacolo particolare. Parliamo del famosissimo musical, apprezzato in tutto il mondo, Notre Dame de Paris. Con grande sorpresa della mamma e del papà, che temevano potesse trattarsi di uno spettacolo troppo lungo per una bimba di quell’età, Giulia Sol rimase totalmente ipnotizzata e non si mosse dalla sedia per tre ore di fila. La musica, le luci, il profumo del teatro la conquistarono in modo totale e fu proprio in quel momento che la bimba, senza rendersene conto, decise cosa avrebbe fatto nella vita. Quello era il suo posto, la sua strada.

Il talento di Giulia Sol è stato già dimostrato, ma di sicuro non mancherà di sorprenderci ancora con la partecipazione a Tale e Quale Show, dovrà avrà modo di far arrivare la sua voce straordinaria a tutta l’Italia, conquistando il cuore e l’affetto del pubblico.