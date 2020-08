U&D, il segreto di una delle dame: “Come donna mi sono sentita annullata”

La dama del parterre femminile di U&D ha rivelato al magazine della trasmissione un segreto sul suo passato. Vediamo di chi e di cosa si tratta.

Roberta Di Padua, una delle protagoniste più agguerrite dal dating show di Canale 5, U&D, ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato alla rivista del programma. La dama del parterre femminile ha confessato un particolare del suo passato davvero incredibile che riguarda gli anni della sua gioventù: quando aveva 23 anni Roberta si arruolò nell’esercito, convintissima della sua scelta, tanto da andare contro il parere dei suoi genitori: “Sono andata a fare il concorso per arruolarmi nell’esercito, ho passato le visite, ho fatto l’addestramento ad Ascoli (dove c’è il primo centro d’addestramento femminile in Italia, ndr) e poi mi hanno dato come destinazione Solbiate Olona, al confine con la Svizzera. Un’esperienza forte, la più forte della mia vita, che mi ha tolto e dato tantissimo”.

Roberta Di Padua di U&D, la particolare esperienza vissuta e mai rivelata prima d’ora

Nonostante la determinazione iniziale, Roberta dopo un anno ha poi deciso di fare un passo indietro, perché quell’esperienza che aveva tanto desiderato vivere, aveva oscurato il suo essere donna non facendola sentire più a suo agio: “Personalmente come donna mi sono sentita leggermente annullata, io poi sono una persona molto attenta alla cura del mio corpo; dall’altra parte, da quella esperienza ho tratto una forza enorme: io oggi non ho paura più di nulla, non ho più paura di affrontare nessuno”. Roberta Di Padua quindi ha indirizzato la sua vita in tutt’altra direzione, decidendo infatti di iscriversi all’Università e laurearsi. Quel periodo in cui si è sentita ‘annullata come donna’ le ha però lasciato dei segni: oggi infatti Roberta rivendica la sua femminilità con orgoglio postando spesso scatti sexy, come a voler riaffermare la sua sensualità cancellando quella parte del suo passato.

Che dire, in bocca al lupo Roberta e sempre a testa alta!

L.C.