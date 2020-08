Uomini e Donne, dopo la pausa estiva ritorna il programma condotto da Maria De Filippi che inizierà in anticipo il 7 settembre: la una nuova tronista è Sophie Codegoni.

La conduttrice è pronta a tornare in studio per una nuova stagione di Uomini e Donne dopo che la precedente era stata fermata per un largo periodo a causa dell’emergenza sanitaria. Quest’anno sarà un’edizione tutta particolare per Maria De Filippi che tornerà sicura di poter rispettare tutte le norme anti Covid e con un largo anticipo. Maria ha deciso di anticipare la messa in onda del dating show il 7 settembre ed inizialmente era previsto per il 14. Una notizia che è stata accolta con grande gioia dal pubblico, che non vede l’ora di assistere alle moltissime novità introdotte nello show. Infatti, da quanto si apprende dalle anticipazioni, lo studio è stato rivoluzionato, gli spazi sono stati allargati e ampliati in modo considerevole, cercando di rispettare il distanziamento previsto. Saranno presenti led a 360 gradi e due passerelle laterali sopraelevate, e da lì scenderanno tronisti e corteggiatori. E ancora, tra le tante possibilità per i protagonisti del programma è stata annunciata quella di poter messaggiare con un telefonino messo a disposizione dalla redazione. Non potevano mancare gli storici opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Uomini e Donne è un programma che riscontra ogni anno un elevato successo, seguito da un pubblico vasto, di qualsiasi età, appassiona grazie alle favole amorose seppur complicate che nascono durante il percorso. Stando alle anticipazioni, dato che la prima puntata è stata già registrata, è avvenuta la presentazione della nuova tronista, lei è Sophie Codegoni: ma sapete che lavoro fa? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, chi è Sophie Codegoni la nuova tronista

Maria De Filippi è pronta a tornare in tv con il suo programma Uomini e Donne, e durante la prima puntata registrata è stata presentata la nuova tronista Sophie Codegoni: sapete che lavora per una nota influencer? Vediamo di chi si tratta.

Grazie alle anticipazioni trapelate dall’informato blog di Very Inutil People è giunta la notizia dell’avvenuta presentazione della nuova tronista Sophie Codegoni. Si tratta certamente di un nome non noto al pubblico e che sta accendendo la curiosità di molti che cercano di capire com’è la nuova protagonista del programma e chi è. Possiamo sicuramente annunciarvi che la ragazza in questione è davvero bellissima, un vero e proprio spettacolo della natura. A quanto pare Sophie non è sconosciuta però nel mondo dello spettacolo, infatti, è impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni e non potevamo certo aspettarci altro, data la sua imponente bellezza, bionda e con occhi chiari, e un fisico mozzafiato da lasciare senza parole. La ragazza è stata dichiarata da Maria de Filippi la tronista più giovane della storia del programma e per lei si tratta della prima esperienza televisiva. Sophie ha raccontato di voler trovare il ragazzo giusto, la persona che potrà farle battere il cuore, e regalarle emozioni vere e profonde. La Codegoni ha già sofferto per amore a causa di una precedente relazione durata sei mesi e terminata dopo che la ragazza ha scoperto il tradimento del partner. Oggi si dice poco fiduciosa, ma pronta sicuramente a lasciarsi andare ad Uomini e Donne. Nonostante Sophie lavori come modella per la nota influencer Chiara Ferragni, il suo sogno è ben diverso. Infatti, il suo desiderio più grande è quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Una ragazza non solo di una bellezza strepitosa ma anche con un grande talento. Sophie Codegoni sarà protagonista di Uomini e Donne fin dalla prima puntata. Maria De Filippi ha deciso di unire in un’unica formula il Trono Classico e il Trono Over, una vera e proprio rivoluzione che richiama le ultime puntate svolte della precedente edizione, che ha visto unire insieme i format. Non resta che attendere per scoprire insieme il percorso della bellissima modella.

M.B