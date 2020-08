Vanessa Incontrada, nel corso della conferenza per la Settimana della musica, ha confessato di avere un problema ‘fisico’ sul palco: di cosa si tratta

Tutto pronto per la Settimana della musica. Da mercoledì 2 a sabato 5 settembre su Rai Uno si accende la musica. Protagonisti i Seat Music Awards 2020 con due prime serate (mercoledì e sabato), la Partita del Cuore con quattro squadre e quattro capitani d’eccezione ed infine il “Seat Music Awards – Viaggio nella musica“, in onda domenica 6 settembre alle ore 16 e condotto da Filippo Neviani, in arte Nek. I conduttori dei Seat Music Awards, invece, saranno Vanessa Incontrada e Carlo Conti. I due sono intervenuti in conferenza stampa (presente anche la redazione di Sologossip): “Per me Verona è una seconda casa” – ha dichiarato Conti – “Quando capito qui per lavoro, è sempre una grande festa. Quest’anno vengo a Verona con uno spirito diverso, anche più costruttivo. Sono ancora più orgoglioso di condurre questa serata, che rappresenta la ripartenza della musica. In questo modo facciamo qualcosa di concreto anche per il mondo dello spettacolo. Tutti i cantanti che parteciperanno saranno i primi che daranno un contributo importante a questa causa”. La Incontrada poi ha aggiunto: “Quest’anno non ci saranno differenze. Ci sarà una sola protagonista, ossia la musica“.

Vanessa Incontrada, problema ‘fisico’: chiesto l’aiuto di Carlo Conti

Anche quest’anno si rinnova la coppia Conti-Incontrada ai Seat Music Awards. I due saranno in diretta dall’Arena di Verona il 2 e il 5 settembre su Rai Uno. Nelle due serate ci saranno tantissimi artisti: da Alessandra Amoroso a Claudio Baglioni, da Andrea Bocelli a Emma, da Fiorella Mannoia a Tiziano Ferro e poi tanti altri ancora. Ci sarà anche spazio per la comicità con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, Ficarra e Picone, Enrico Brignano. Ci sarà anche Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo.

La Incontrada, intervenuta in conferenza stampa, quest’anno ha confessato di avere un problema ‘fisico’. La conduttrice e attrice spagnola ha infatti dichiarato: “Quest’anno il palcoscenico sarà centrale e sarà una grande novità sia per me che per il pubblico” – poi ha aggiunto “Quest’anno, inoltre, c’è una complicanza. Io sono una persona molto ‘fisica, ma purtroppo non potrò avvicinarmi e Carlo (Conti ndr.) dovrà aiutarmi“. La conduttrice, infatti, dovrà rispettare le regole imposte dal governo, dunque evitare baci e abbraccia sia con gli ospiti che con il suo compagno d’avventura. La Incontrada poi ha aggiunto sorridendo: “Dietro alle quinte ti saluterò“.

Non ci resta dunque che attendere il primo appuntamento di questa speciale Settimana della musica in onda sui canali Rai dal 2 al 6 settembre.