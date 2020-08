Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato: è un volto noto della tv

Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato per lei questa estate è stata particolarmente calda, a rivelarlo è lei stessa: “diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”

Vladimir Luxuria, scrittrice, attrice, attivista, ha un nuovo fidanzato.

In un’intervista rilasciata al giornale Nuovo si racconta, e parla di un nuovo flirt iniziato questa estate. Pochi giorni fa ha la nota scrittrice fatto parlare di sé pubblicando una foto nel suo profilo Instagram in cui sfoggia un fisico da urlo, ed ora Vladimir Luxuria racconta di essere stata ospite in Costiera Amalfitana per lavoro e a quando pare non si è fatta mancare nulla! Ai suoi occhi nulla è sfuggito. Nell’intervista racconta dei momenti trascorsi insieme a lui e dichiara “Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sono stati davvero speciali. Ammette di aver avuto e di avere con lui una simpatia..intima. Ma scopriamo di chi si tratta, di chi è il volto che ha fatto colpo agli occhi dell’attivista!

Vladimir Luxuria, il volto del presunto fidanzato della nota attivista.

Si sono conosciuti in Costiera Amalfitana ed hanno trascorso insieme dei piacevoli momenti. E’ quanto rivela Vladimir Luxuria nell’intervista quando parla di Gennaro Siciliano. Lui è un ex ballerino del programma Amici di Maria De Filippi, lo abbiamo visto nella settima edizione del 2008, quella in cui il vincitore fu Marco Carta, e parlando di lui Vladimir racconta della sua estate bollente anche se non intende rivelare tutti i dettagli.

“Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano davvero disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. ” – e continua Vladimir:“Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione” Letto ad una piazza” e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”. Insomma non si dilunga Vladimir Luxuria sull’argomento, tutti ci domandiamo: tra i due scoppierà l’amore? Lo scopriremo!

Seguici anche sul nostro canale Instagram>> clicca quì

RC