Alba Parietti infiamma il web: la foto in intimo manda in tilt i fan

Alba Parietti infiamma il web con una foto in intimo di dieci anni fa e manda letteralmente in tilt i fan.

La famosa showgirl Alba Parietti si è sempre fatta notare per la sua personalità forte ed eccentrica, spesso opinionista di diverse trasmissioni, una vera e proprio ventata di freschezza . Conosciuta anche per la sua bellezza, ha avuto una carriera poliedrica nel mondo dello spettacolo. Attrice, cantante, conduttrice, showgirl, un successo assicurato per la bella Parietti, capace sempre di farsi notare, in qualsiasi situazione. Il suo debutto televisivo risale al 1980, in una piccola rete locale piemontese, Videogruppo. Da qui, nel 1983, arriva sul grande schermo delle reti Rai, con il programma Galassia 2. Nel 2017 ha partecipato allo show Ballando con le stelle, in coppia con Marcello Nunzio. Una donna da un grande talento, in grado di saper intraprendere diversi e numerosi percorsi, e di una bellezza mediterranea e solare, apprezzata per essere sempre pronta a dire la sua, senza timore di nessun giudizio. Recentemente, Alba ha postato una foto che ha infiammato il web. Vediamo di cosa si tratta.

Alba Parietti con una foto in intimo su instangram manda in delirio i fan

Alba Parietti ha mandato letteralmente in delirio i fan con una foto postata sul suo profilo instangram che la ritrae in intimo, sensuale e come sempre bellissima.

L’immagine postata dalla bella showgirl risale esattamente a dieci anni fa, ed appare coperta solo da un completino intimo, slip e reggiseno neri con motivi bianchi, un fisico esplosivo e un’espressione davvero sensuale. Uno scatto che ha mandato letteralmente in delirio tutti i suoi follower, che hanno accolto la foto con migliaia di commenti positivi, complimenti che hanno sicuramente lusingato la bella Alba. Ancora oggi la donna incanta i suoi fan, con le diverse foto pubblicate sul suo profilo, sembra proprio che l’età per la Parietti non passi mai, un vero e proprio spettacolo della natura!

