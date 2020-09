Alberto Sordi, in vendita la sua villa in Toscana: la cifra è da capogiro

Alberto Sordi, in vendita la sua villa in Toscana: la cifra è davvero da capogiro, ecco i dettagli della notizia che riguarda il compianto e mai dimenticato attore.

Alberto Sordi è stato una vera e propria icona del cinema italiano, e non solo, un attore amatissimo e mai dimenticato dal pubblico. Nella sua lunga e meravigliosa carriera ha regalato alla gente emozioni e tante risate, con la sua comicità unica e inimitabile, ma soprattutto con i tanti personaggi che ha creato e interpretato sempre con grande successo. Estroverso e indomabile in scena, Sordi è stato sempre estremamente riservato sul suo privato, in particolare sui suoi affetti. Tante le donne che gli sono state attribuite, una sola la relazione accertata, ovvero quella con l’attrice Andreina Pagnani, di 15 anni più grande di lui, cominciata nel 1941 e durata 9 anni. Morto nel 2003, a 82 anni, dopo aver combattuto con un tumore ai polmoni, Sordi non è stato mai dimenticato e continua a fare divertire il pubblico con i suoi film, che ancora vengono inseriti nel palinsesto televisivo. L’attore ha sempre abitato a Roma, ma aveva anche una splendida villa in Toscana, a Castiglioncello per l’esattezza. Una vera e propria ‘reggia’, che ora è stata messa in vendita. La cifra richiesta è davvero da capogiro, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alberto Sordi, in vendita la sua villa a Castiglioncello: la cifra richiesta è da capogiro, ecco tutti i dettagli

Alberto Sordi ha avuto dal 1962 al 1997 una splendida villa nella Maremma Livornese, a Castiglioncello per la precisione, nella quale usava trascorrere le vacanze estive. Una vera e propria ‘reggia, di oltre 1000 metri quadri interni e 4mila esterni e con tanto di piscina e accesso privato alla spiaggia. Una casa meravigliosa, che prima di lui era stata di proprietà del pittore Vittorio Corcos. Due affreschi presenti nella villa mostrano i due famosi proprietari, che danno attualmente il nome alla residenza, conosciuta come ‘Villa Corcos-Sordi’. Sul sito della nota agenzia tedesca di compravendita di immobili di lusso ‘Engel & Volkers’ si legge l’annuncio che la residenza è stata messa in vendita. La cifra richiesta è davvero da capogiro e si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Del resto, stiamo parlando di una casa disposta su 4 livelli, con 10 camere da letto, 10 bagni e due enormi terrazze panoramiche.

“Magnifici affreschi, pregiate finiture mobili d’epoca impreziosiscono ogni stanza“, si legge nell’annuncio, che ha certamente velato di commozione e nostalgia gli occhi dei tantissimi ammiratori del grande Sordi.