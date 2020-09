Alessia Marcuzzi, l’importante rivelazione sul presunto flirt con Stefano De Martino: adesso non ci sono più dubbi, le parole della conduttrice

Nell’ultimo periodo non si è parlato d’altro se non del possibile triangolo amoroso tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Su questa storia se ne sono dette di tutti i colori e di ogni tipo. Addirittura inizialmente si pensava che fosse stata questa la ragione della separazione tra De Martino e Belen. Si vociferava infatti di alcuni messaggi tra la conduttrice de ‘L’Isola dei Famosi’ e il conduttore di ‘Made In Sud’. Dei messaggi che lasciassero intendere che tra i due ci fosse del tenero, ma in realtà pare non essere così, anzi, tutti in questa storia hanno smentito le voci. Soprattutto Stefano e Alessia, che hanno ammesso di avere si una bella amicizia, ma nulla di più. In più proprio De Martino ha ammesso di aver telefonato ad Alessia e a suo marito per accertarsi che questa falsa notizia non avesse intaccato il loro rapporto.

A sventare qualsiasi tipo di dubbio è stata proprio la Marcuzzi che ha grazie alle vacanze tra mare e montagna, si è mostrata con il marito Paolo più affiatata che mai. I due sembrano aver ritrovato la serenità e la stabilità di un tempo e adesso la conduttrice è pronta a svelare dei nuovi dettagli su queste voci insistenti con Stefano De Martino. Alessia Marcuzzi, attraverso una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, ha rivelato alcuni punti importantissimi della sua relazione con Paolo Calabresi.

La donna infatti ha affermato di essere molto innamorata del marito e di averlo scelto come compagno di vita, non come rapporto di convenienza e questo rende il loro rapporto molto vero. In particolar modo ha affermato: “Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante… Nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire“. Un discorso in cui probabilmente molte donne si ritroveranno e che apprezzeranno particolarmente.