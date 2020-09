Amici, un’altra concorrente di X-Factor dopo Gaia Gozzi tenta la fortuna nel talent: scopriamo insieme chi è, e con quale artista famoso ha collaborato

Ormai non aspettiamo altro se non la ripresa del nostro amatissimo ‘Amici di Maria De Filippi’. Sono ormai venti edizioni che il programma riesce ad appassionare a tenere compagnia agli italiani tutti gli anni. Mai come quest’anno il programma ha fatto il pienone tra edizione vip, classica e all stars. Insomma Maria De Filippi non si ferma veramente mai e c’è da dire che tutte e tre le edizioni hanno avuto un successo enorme, dettato non solo dal programma in se per se, ma anche dal periodo particolarmente difficile che ci siamo trovati a dover affrontare negli ultimi mesi a causa del Coronavirus. Sono stati molti i personaggi che hanno spiccato durante queste edizioni e tra queste sicuramente la bellissima e talentuosa Gaia Gozzi, che ultimamente è uscita allo scoperto con il suo compagno Daniele Dezi, durante una dolcissima vacanza insieme.

Amici, un’altra concorrente di X-Factor tenta la fortuna: scopriamo chi è

Gaia Gozzi prima di arrivare ad Amici aveva già partecipato ad un famoso talent, quello di X-Factor, che l’aveva resa famosa, ma non l’aveva mai portata al successo desiderato. Per questo motivo ha tentato più volte la fortuna ad Amici, e quest’anno ci è riuscita, non solo superando tutti gli step del programma e arrivando in finale, ma addirittura vincendo! Dopo di lei anche un’altra nota cantante di X-Factor pare voglia tentare la fortuna nella scuola di Amici. Stiamo parlando della talentuosissima Rita Bellanza che recentemente ha lavorato anche gomito a gomito con Masini.

Amici News avrebbe diramato questo succulento spoiler sulla Bellanza che ovviamente lascia tutti di stucco e noi ci chiediamo se riuscirà a superare i casting e quindi la potremmo vedere in autunno tra i banchi di Amici.