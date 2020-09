Antonella Clerici, avete mai visto sua sorella? Gli scatti inediti sui social

In una foto postata sui social, Antonella Clerici ha fatto gli auguri di buon compleanno a sua sorella. Ma sapete chi è e cosa fa Cristina?

L’amatissima presentatrice Rai, Antonella Clerici, ha un rapporto molto speciale coi suoi fan, con i quali mantiene un rapporto molto amichevole e confidenziale. Sui propri profili social Antonella ama mostrare la sua quotidianità, sempre con quel sorriso solare ed allegro che la contraddistingue. Spesso le è capitato di pubblicare anche foto che la ritraggono insieme a sua sorella, proprio come quella di qualche giorno fa in cui le dedicava i suoi più affettuosi auguri di buon compleanno. Ma voi avete mai visto la sorella di Antonella Clerici? Sapete che lavoro fa? Ve lo diciamo noi!

Antonella Clerici: “Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia”

Cristina Clerici è più piccola di quattro anni rispetto ad Antonella, tuttavia la biondissima conduttrice la ritiene il suo punto di riferimento da sempre, come rivelato da lei stessa in un’intervista a Maurizio Costanzo. E a proposito del loro rapporto, Antonella ha raccontato: “Ci sentiamo almeno due volte al giorno. Da quando poi c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma”. Oltre ad avere un legame molto stretto, le due si somigliano parecchio fisicamente. Ma Cristina, 52 anni, ha scelto nella sua vita un percorso totalmente diverso rispetto a quello di sua sorella. Infatti lei non fa parte assolutamente del mondo dello spettacolo e svolge una professione che nulla a che fare con lustrini e paillettes. Cristina infatti è una psicologa.

Secondo quanto rivelato dalla stessa Antonella, il fatto che sua sorella ricopra il ruolo di colonna portante nella sua vita è dovuto al rapporto difficile che ha sempre avuto con sua madre, ormai scomparsa da qualche anno.

L.C.