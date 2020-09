Ballando con le Stelle, pochissime ore fa, Milly Carlucci ha svelato i risultati degli ultimi tamponi fatti ai ballerini: le sue parole.

Lo aveva già annunciato diversi giorni fa, Milly Carlucci. Sin da quando è scoppiato il primo caso di Coronavirus all’interno del cast dei ballerini di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha annunciato ai suoi sostenitori di volerli rendere partecipi su tutte le ultime novità. E, in effetti, così sta facendo. Non soltanto, qualche giorno fa, la colonna portante dello show ha rivelato la positività al Covid-19 di Samuel Peron e di Daniele Scardina, ma, pochissime ore fa, ha anche raccontato tutti i risultati degli ultimi tamponi compiuti sui ballerini. Com’è giusto che sia, tutto il cast si sta sottoponendo ai dovuti controlli prima di andare in onda, si spera, il 12 Settembre. Motivo per cui la Carlucci non perde mai occasione di poter aggiornare il suo amato pubblico su tutto quanto sta accadendo. Ecco, siete curiosi di ascoltare le sue ultime parole? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela i risultati degli ultimi tamponi

Meno di una settimana fa, è scoppiato vi abbiamo parlato della sospensione momentanea di Ballando con le Stelle per casi positivi al Coronavirus. A distanza di pochissimi giorni, Milly Carlucci ha voluto dare uno splendido annuncio a tutti. Proprio sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, la conduttrice storica del programma ha voluto aggiornare tutto il suo pubblico sugli ultimi sviluppi della vicenda. Lo aveva detto che lo avrebbe fatto. E, bisogna ammetterlo, lo sta facendo davvero alla grande. È proprio per questo motivo che, tramite un brevissimo video condiviso sulla sua pagina ufficiale, la Carlucci ha svelato i risultati di tutti gli ultimi tamponi effettuati. Ecco le sue parole.

‘Carissimi amici, la parola più bella di questa settimana è Negativo, che è il risultato del tampone di oggi!’, ha iniziato a dire Milly Carlucci in questo brevissimo video social. Stando alle sue parole, quindi, sembrerebbe che tutti i tamponi sia usciti finalmente negativi. Insomma, una vera e propria splendida notizia, c’è da ammetterlo. Che, com’è giusto che sia, rende felici davvero tutti. A partire, quindi, dallo staff che lavora al programma. Fino al suo tanto caro ed amato pubblico.

Cosa accadrà, però, adesso? Ballando con le Stelle partirà o non partirà Sabato 12 Settembre? Ovviamente, fino a questo momento, non possiamo darvi alcune risposta certa. Se, con la positività al Coronavirus di due membri del cast, lo slittamento del programma poteva sembrare quasi certo, adesso non si sa più. Tuttavia, la Carlucci tiene a sottolineare che continuerà a tenersi in contatto con il suo pubblico per ulteriori sviluppi.

