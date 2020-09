Cristiano Malgioglio, sapete dove abita? La sua casa è meravigliosa

Cristiano Malgioglio dove abita? ecco alcune curiosità sul cantante italiano; una in particolare è legata alla sua abitazione: La sua casa è meravigliosa.

Cristiano Malgioglio, sapete dove abita? paroliere , personaggio televisivo italiano, cantante, una pluriennale carriera televisiva. E’ stato uno dei personaggi più ambiti della musica italiana. Autore di testi scritti per Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni. Il cantante nasce in Sicilia, a Ramacca, il 23 Aprile del 1945 ma dalla maggiore età ha trascorso alcuni anni a Genova, dove prima di ottenere successo nel mondo della musica è stato un impiegato delle poste a Genova. E’ proprio a Genova che fa la conoscenza di volti noti come Fabrizio De André che lo metterà in contatto con la sua prima casa discografica e Malgioglio come segno di riconoscenza all’amico De André presentò quella che poi sarebbe diventata sua mogie Dori Ghezzi. Oltre che cantante, è opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso ed inoltre ha partecipato nel 2007 a L’isola dei Famosi, all’ora in onda su Rai 2 condotto da Simona Ventura e successivamente, nel 2017 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ( quì scopri dettagli e anticipazioni della nuova edizione).

Cristiano Malgioglio, scopriamo dove abita

Cristiano Malgioglio vive a Milano, e vive in uno dei quartieri di lusso della capitale italiana della moda. Vive in un appartamento di lusso insieme al suo gatto, Pupa. Dallo stile un po’ eccentrico e particolare lui, non può che avere un arredamento altrettanto stiloso e caratteristico. In un’intervista per DiLei viene descritto un arredamento dal design moderno e singolare, come anche lui stesso con i suoi post su Instagram tende a mostrare. Mobili Vintage, piante decorative ,dettagli un po’ pop un po’ rock che richiamano la passione del paroliere. La cucina total white e piastrelle color salmone è il luogo dove Malgioglio si diletta nel preparare le sue pietanze preferite. Questi alcuni dei dettagli elencati nell’intervista di DiLei.

Sebbene il valore della sua casa non si conosca, secondo alcune informazioni riportate da Blasting News, quando il cantante ha partecipato al GF Vip del 2017, avrebbe guadagnato più o meno 40 mila euro per ogni singola puntata. Insomma seppur non si conoscono i numeri precisi del suo patrimonio, se ne possono almeno tirare le somme!

RC