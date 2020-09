Elettra Lamborghini perde le staffe: il duro sfogo dopo le gravi accuse

Elettra Lamborghini, durissimo sfogo su Instagram dopo le gravi accuse nei suoi confronti: la cantante ha deciso di difendersi proprio così.

Siamo abituati a vedere Elettra Lamborghini sorridente e sempre pronta a scherzare con i suoi numerosi sostenitori, eppure, pochissime ore fa, la cantante ha letteralmente perso le staffe sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva su Instagram e, soprattutto, sempre dedita a raccontare ai suoi followers tutto quelle che le capita, la futura moglie di Afrojack lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in diretto collegamento da Gardaland, ha condiviso diverse IG Stories che la ritraggono mentre si diverte sulle giostre del famoso parco giochi dell’Emilia Romagna. A quanto pare, sembrerebbe che proprio queste avrebbero generato una vera e propria polemica. Stando a quanto si apprende dalle sue parole in questo duro e pesante sfogo, sembrerebbe che Elettra sia stata accusata di non aver indossato la mascherina proprio quando era a contatto con le altre persone. Inevitabile, quindi, la sua reazione furiosa. Proprio pochissimi giorni fa, infatti, la cantante ha dichiarato di essere arrabbiata per tutto quanto sta accadendo in questi ultimi giorni a causa dell’aumento dei contagi. Quindi, un’accusa del genere l’ha realmente fatto perdere le staffe. Per questo motivo, appena appresa il tutto, ha immediatamente provveduto.

Elettra Lamborghini, duro sfogo dopo le gravissime accuse: è veramente furiosa

Sempre solita a condividere ogni cosa che le accade sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha deciso di utilizzarlo per difendersi da alcune cose che, a quanto pare, le sarebbero stare rivolte dopo le ultime IG stories. Immediata è stata la reazione della cantante che, appena appreso quanto stesse accadendo, ha prontamente risposto. ‘Ragazzi, che nessuno si permetta di dire niente. Perché sto registrando un programma. Ho avuto tutto il tempo la mascherina sul viso, non ho fatto foto con nessuno fan, con nessuno. Sto registrando un programma e a tutte le persone che stanno nell’entourage e a tutti i partecipanti del programma hanno fatto il tampone stamattina. Quindi, che nessuno fiati!’, ha iniziato a dire Elettra Lamborghini per rispondere alle accuse. Insomma, un vero e proprio duro sfogo, c’è da ammetterlo. Ma non è affatto finita qui. Perché, subito dopo le sue parole, la futura moglie di Afrojack ha continuato.

‘Ho fatto tampone e sierologico, sono negativa’, ha continuato a dire la Lamborghini. Sottolineando che, a pochi giorni dal suo matrimonio, sente la necessità di procedere in questo modo proprio per questione di sicurezza. È proprio per questo motivo che, come svelato anche dalla diretta interessata, anche in occasione del suo addio al nubilato, Elettra ha preso un’importante decisione: richiedere tampone e sierologico a tutti i suoi partecipanti. Ed, ovviamente, a tutto lo staff che prenderà parte al suo matrimonio.

Insomma, Elettra è davvero furiosa. Chi non lo sarebbe stato?

