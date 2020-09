Flavio Montrucchio, sapete che lavoro faceva prima del Grande Fratello?

Flavio Montrucchio, sapete che lavoro faceva prima di partecipare al Grande Fratello? Non indovinereste mai.

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, lui è uno di quelli che è rimasto maggiormente nel cuore dei fan. Anche perché il reality lo ha vinto! Parliamo di Flavio Montrucchio, il bel torinese che ha trionfato nella seconda edizione del programma, nel 2001: era entrato nella Casa dopo l’abbandono di Filippo Nardi. Da quel momento, per Flavio inizia la carriera nel mondo dello spettacolo, con l’esordio nel 2002 nella soap opera di Canale 5 Centovetrine. Oggi il bel Montrucchio è un famoso attore e conduttore, ma sapete che lavoro faceva prima di partecipare al Grande Fratello? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Flavio Montrucchio, sapete che lavoro faceva prima di partecipare Grande Fratello?

Flavio Montrucchio è uno degli ex gieffini più amati di sempre. Il torinese ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello, quella del 2001. Da quel momento, Flavio ha abbandonato la sua precedente occupazione per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Ma di cosa si occupava prima? Ebbene, dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico, Flavio parte come militare volontario a 20 anni, per poi tornare ed iniziare il lavoro di promotore finanziario in banca. Insomma, un mondo completamente lontano dalla luce dei riflettori! Oggi, però, l’ex gieffino è un attore e conduttore di successo: a partire dal 1 settembre, su Real Time, andranno in onda le nuove puntate di Primo Appuntamento, programma nel quale due sconosciuti dovranno incontrarsi a cena, in un appuntamento ‘al buio’. Appuntamento sopo il quale decideranno se proseguire o meno la loro conoscenza. Saranno cinque le puntate inedite trasmesse a settembre, ogni martedì: in seguito, inizieranno le riprese della nuova stagione.

Con Alessia Mancini anche in tv

Flavio è sposato dall’11 ottobre 2003 con la showgirl Alessia Mancini. Una storia d’amore meravigliosa, dalla quale sono nati Mya, nel 2008, e Orlando, nel 2015. A dicembre, la coppia sarà insieme anche in tv, al timone della sesta edizione di Junior Bake Off, lo spin off di Bake Off Italia dedicato ai più piccoli, di un’età compresa tra i 7 e i 12 anni. Confermati nel cast gli chef Damiano Carrara e Ernst Knam. Le prime due edizioni dello show sono state condotte da Benedetta Parodi, sostituita da Katia Follesa a partire dalla terza. Nella sesta troveremo la coppia Montrucchio – Mancini: felici di questa scelta?