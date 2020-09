GF VIP 5, indiscrezione clamorosa: un personaggio amatissimo nella casa

Nella casa del GF VIP 5 potrebbe entrare un personaggio amatissimo: ecco l’indiscrezione clamorosa che circola sul web da qualche ora

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show più longevo della televisione italiana quest’anno regala maggiore spazio al format dedicato ai personaggi famosi. La quarta edizione, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini, ha ottenuto un gran successo e per questo la rete del Biscione ha deciso di puntare nuovamente su di lui, rinviando l’edizione condotta da Barbara D’Urso. Il reality show dovrebbe partire lunedì 14 settembre. Il cast sembra ormai al competo, ma solo un nome è stato annunciato. La prima concorrente ufficiale infatti è Elisabetta Gregoraci. Nel frattempo si rincorrono le indiscrezioni e l’ultima è davvero clamorosa.

GF VIP 5, un personaggio amatissimo nella casa

Il cast del Grande Fratello Vip va via via formandosi. La prima concorrente annunciata è Elisabetta Gregoraci, che sul settimanale Chi ha dichiarato di essere pronto ad innamorarsi nella casa. Secondo le ultime indiscrezioni, tra gli altri concorrenti dovrebbero esserci Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), Dayane Mello e Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli). Nelle ultime ore, però, è apparsa un’indiscrezione veramente clamorosa sul web. Secondo il sito Gossip News Italia, Signorini starebbe pensando a Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha già partecipato al reality show, riscuotendo un successo incredibile, ed è uno degli opinionisti del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso.

Malgioglio potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia come inquilino temporaneo, un po’ come successo con la Marini nella scorsa edizione. Il paroliere dovrebbe varcare la soglia della porta rossa a partire dalla prima puntata. Una notizia straordinaria, ma al momento si tratta solo di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze.