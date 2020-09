Giada Giovanelli, decisione inaspettata dopo la foto pubblicata sui social

Giada Giovanelli ha preso una decisione inaspettata dopo la foto pubblicata ieri sui social network: cosa ha fatto l’ex concorrente di Temptation Island

La Giovanelli è conosciuta al pubblico del piccolo schermo per la partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island. La donna partecipò al reality show delle tentazioni insieme al suo fidanzato Francesco Branco. Fu proprio la Giovanelli a contattare il programma per l’eccessiva gelosia del fidanzato. I due, al termine del percorso di ventuno giorni nel villaggio dei fidanzati, decisero di uscire insieme dal programma. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, come dimostrano le foto pubblicate sui loro account social. Giada, infatti, è molto seguita sui social e conta circa 480 mila seguaci solo su Instagram. Il suo fidanzato, invece, ne conta circa 150 mila.

Giada Giovanelli, decisione a sorpresa dopo la foto sui social

L’ex concorrente di Temptation Island è tornata a far parlare di sé per una foto pubblicata tra le stories del popolare social network. La Giovanelli ha pubblicato uno scatto in cui perdeva sangue dal naso, spiegando ai suoi seguaci che era stato il padre: “È la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente, ma questo non giustifica certe cose“. Più tardi, poi, la Giovanelli ha informato i suoi seguaci di essere andata al Pronto Soccorso e di essere stata medicata. La fidanzata di Francesco Branco si sentiva meglio, anche se un po’ stanca e con il naso e il labbro gonfio. Il compagno, invece, non ha commentato l’accaduto, preferendo trincerarsi dietro un rigoroso silenzio.

Dopo la foto pubblicata sui social, però, la Giovanelli ha preso una decisione abbastanza a sorpresa. Lo scatto ha difatti destabilizzato l’opinione pubblica, è stato ripreso da numerosi siti e testate web (QUI IL NOSTRO ARTICOLO) ed è diventato virale in poco tempo. L’ex concorrente di Temptation Island, prima di andare a dormire, ha pubblicato un’altra stories, scrivendo: “Sono a casa, mi scuso per la foto di prima che è stata un po’ forte. L’ho fatto perché avevo voglia di lasciarmi andare, avevo voglia che una persona si renda conto di certe cose e che magari ci rifletta per bene su. Avevo voglia di esser me stessa. Sono una persona forte perché la vita mi ha portata ad esser così e non mostrare i miei problemi, ma arrivi ad un punto che scoppi. Dobbiamo smetterla di far vedere che la nostra vita sia perfetta. […] vi chiedo di non farmi domande particolari perché non posso raccontarvi tutta la via vita, perché non sarebbe corretto nei confronti dei miei cari”. Dopo la lunga stories, la Giovanelli ha chiuso il suo account.