Giada Giovanelli torna a parlare sui social: “Ho chiamato i Carabinieri”

Giada Giovanelli è tornata a parlare sui social dopo la foto pubblicata ieri tra le stories: ecco le parole dell’ex concorrente di Temptation Island

Ha fatto scalpore la foto pubblicata da Giada Giovanelli, concorrente della quinta edizione di Temptation Island. La donna ha pubblicato tra le stories di Instagram uno scatto in cui perdeva sangue dal naso. La Giovanelli ha spiegato che era stato il padre e che si trovava al Pronto Soccorso per ricevere cure. La foto ovviamente ha destabilizzato l’opinione pubblica e l’ex concorrente di Temptation Island è stata addirittura costretta a chiudere il proprio account social. A distanza di circa ventiquattro ore, però, la ragazza è tornata a parlare sui social. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni.

Giada Giovanelli torna a parlare sui social: le sue parole

Dopo lo sfogo di ieri sera, la Giovanelli è tornata a parlare sui social, rispondendo alle numerose critiche che le sono arrivate. La compagna di Francesco Branco ha dichiarato che quello nella foto ovviamente era sangue vero e di aver seguito la prassi dopo la ‘violenza’ subita, chiamando i carabinieri. La ragazza ha poi risposto a tutte quelle persone che le hanno consigliato di non raccontare queste faccende sui social: “Perchè mi dovrei vergognare? Mi rendo conto che molte persone non lo dicono per colpo di questi soggetti che invece di esprimere solidarietà ti remano contro”.

La Giovanelli poi ha spiegato perchè ha chiuso il profilo Instagram: “Ho chiuso il profilo perchè mi stavano arrivando moltissimi follower fake, quindi solo gente che voleva farmi del male“. La donna ha dichiarato che da domani ha intenzione di voltar pagina e soprattutto di non parlarne più. La Giovanelli vuole mettere questa brutta storia alle spalle e dedicarsi alla storia d’amore con il suo fidanzato, che nel frattempo si è trincerato in un lungo silenzio.