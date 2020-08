Tutto su Andrea Bonomo, il riservatissimo compagno di Giusy Ferreri da più di 10 anni, padre di sua figlia Beatrice e mai apparso in tv.

Partiamo subito col dire che tra Andrea e Giusy comincia nel 2008, quando la futura vincitrice della prima edizione di X Factor era solo una sconosciuta. L’ironia e l’intelligenza di lui hanno decisamente conquistato la cantante che ancora oggi appare innamoratissima dell’uomo che ha scelto come compagno di vita. Schivo e riservato, Andrea è ben lontano dalle luci della ribalta: non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo e preferisce circondarsi di cose semplici e non di tanti fronzoli. Non molto tempo fa, in un’intervista al settimanale Oggi, la Ferreri si è dichiarata ancora innamoratissima del suo compagno: “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 9 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”.

Andrea Bonomo: età, lavoro e provenienza del compagno di Giusy Ferreri

Andrea Bonomo, classe 1979, svolge un lavoro normalissimo nonostante condivida la sua vita al fianco di una star come Giusy. Infatti, di mestiere fa il geometra e preferisce tenersi lontano dal mondo dello spettacolo. Originario di Abbiategrasso, vive con la sua famiglia a Vigevano. Davvero apprezzabile la capacità di Andrea di stare accanto alla sua donna, sostenendola e appoggiandola nella sua carriera ma senza mai essere invadente. Il suo lavoro così comune non gli impedisce tuttavia di coltivare comunque la passione per la musica, che quindi condivide con la compagna tra le altre cose.

Sicuramente una bella prova di questo amore è il fatto che il rapporto tra Giusy e il suo compagno non ha mai vacillato neanche quando lei ha spiccato il volo verso il successo, che l’ha portata a viaggiare per tutta l’Italia e ad avere mille impegni.

L.C.