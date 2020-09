Grande Fratello, Cristiano Malgioglio finalmente lo confessa sui social: adesso non ci sono più dubbi, cosa accadrà a settembre nel famosissimo Reality Show

Irrefrenabile, senza peli sulla lingua, schietto, simpaticissimo, è lui il re della televisione, Cristiano Malgioglio. Cantante, opinionista, conduttore e scrittore, è uno dei personaggi più poliedrici della nostra televisione. L’uomo che nel corso degli anni è diventato tra gli opinionisti più ricercati e voluti dei programmi Italiani, come il ‘Grande Fratello’. Il suo modo di fare schietto e a volte ingenuo lo rendono irresistibile. C’è da dire che la sua amicizia con Barbara D’Urso è tra le più apprezzate e chiacchierate della televisione. Cristiano continua attraverso il suo canale ufficiale Instagram a tenere banco anche tra i più giovani, facendoli incuriosire e divertire con i suoi commenti sempre molto sinceri. E nelle ultime settimane non si parla d’altro se non del suo possibile ritorno nella casa più spiata d’Italia.

Adesso però l’uomo ha voluto svelare tutto attraverso un post su Instagram. L’uomo ha infatti confessato tutto sul suo account ufficiale, e noi non aspettavamo altro! Il cantante e opinionista fa sapere: “Leggo da qualche parte che potrei entrare al @grandefratellotv. Non so niente di niente. Nessun contatto con gli autori. So soltanto, che ieri ho finito di registrare la mia nuova canzone e sono super felice. Giorno 15 girerò il mio nuovo Video e subito dopo un altro, molto speciale. Ho finito di incidere un disco per omaggiare alcune cantanti Donne Artiste vere, che fanno parte ancora della mia vita”

Insomma pare proprio che l’artista non abbia alcuna intenzione di tornare nella casa più spiata d’Italia, ma continuare a dedicarsi alla sua musica, che da sempre è forse la cosa più importante per lui.