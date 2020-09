Annunciato il cast completo del Grande Fratello Vip 5: ecco tutti i nomi dei concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La rete del Biscione, dopo il successo della scorsa stagione, ha deciso di puntare nuovamente su Alfonso Signorini e sul format Vip per iniziare l’autunno. Slitta così l’edizione condotta da Barbara D’Urso. Accanto al conduttore e direttore del settimanale Chi ci sarà ancora Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, confermato dopo lo scorso anno. Non è stata confermata, invece, Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi. Al suo posto ci sarà Antonella Elia, già concorrente nella scorsa edizione del reality show. Le voci sui possibili concorrenti si rincorrono, ma solo adesso possiamo annunciarvi il cast al completo.

Grande Fratello Vip 5: tutti i concorrenti

Finalmente abbiamo il cast completo della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il settimanale Di Più, infatti, ha pubblicato i nomi di tutti i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Di seguito la rosa al completo:

Elisabetta Gregoraci

Francesco Oppini

Stefania Orlando

Tommaso Zorzi

Francesca Pepe

Paolo Brosio

Adua Del Vesco

Fausto Leali

Patrizia De Blanck

Pierpaolo Pretelli

Flavia Vento

Enock Barwuah

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria

Massimiliano Morra

Matilde Brandi

Andrea Zelletta

Dayane Mello

Fulvio Abbate

Myriam Catania

Tante conferme, ma anche moltissime sorprese. La Gregoraci era già stata annunciata sui canali social del programma, mentre alcuni nomi, come quelli di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini o Dayane Mello, erano già stati anticipati sui settimanali e circolavano da tempo sul web. Le vere e proprie sorprese, invece, sono: Francesca Pepe, ex Miss Europa, tifosa del Milan ed ex fidanzata di Sgarbi; Myriam Catania, modella ed ex compagna di Luca Argentero; Massimiliano Morra, che nella casa incontrerà la sua ex, Adua Del Vesco, altra sorpresa.

GF VIP 5: quando inizia

Mancano pochi giorni all’inizio del reality show di Canale 5. La prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 14 settembre. Nei prossimi giorni i protagonisti della quinta edizione del reality show saranno prelevati e resteranno per alcuni giorni in isolamento in albergo. Prima di entrare nella casa, con grande probabilità, ai concorrenti sarà fatto il tampone e tutti i test necessari per evitare un rischio contagio all’interno delle quattro mura site in Cinecittà. Anche quest’anno saranno usate tantissime precauzioni, sia all’interno della casa che in studio. L’accesso al pubblico sarà sicuramente limitato e probabilmente ci saranno plexiglass e mascherine, come già successo nelle registrazioni delle altre trasmissioni.