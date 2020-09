‘La Clinica per Rinascere’, i nuovi episodi su Real Time; Al via il programma dedicato al dimagrimento di persone in forte obesità: quando andrà in onda.

“La Clinica per Rinascere” questo il nome dello slogan del programma che sta per ripartire con i nuovi episodi. Il programma ambientato all’ Obesity Center Caserta (quì trovi info sui costi), in provincia di Napoli, tratta di persone in forte obesità che scelgono di affidarsi alle cure mediche di medici specialisti nel settore per rivoluzionare la propria vita ed il proprio fisico. Scopo del programma è appunto quello di guidare i pazienti nel percorso di dimagrimento affinché questi possano ritornare al loro peso-forma e condurre una vita in salute. Sono 6 i protagonisti, rispettivamente 3 uomini e 3 donne che intendono intraprendere questo rivoluzionario percorso che gli consenta di riprendere in mano la propria vita. Il percorso non è facile, abbattere un’abitudine non è affatto semplice, ma nonostante ciò i protagonisti del programma hanno accettato di mostrarsi davanti le telecamere anche nei momenti di maggiore vulnerabilità e di sconforto.

“La Clinica per Rinascere” arrivano i nuovi episodi

I nuovi episodi del programma andranno in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre a partire da Lunedì 7 Settembre, lo ha ha annunciato la pagina ufficiale della Clinica su Instagram. Il percorso di dimagrimento proposto dalla clinica si dedica a 360° ai problemi legati all’obesità ed al sovrappeso. I pazienti sono seguiti dal dott. Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia del Pineta Grande Hospital di Castelvolturno, in provincia di Caserta, deputato ad essere centro di eccellenza per il trattamento dell’obesità grave. dalla dott.ssa Rita Schiano di Cola e dalla dott.ssa Filomena Cesaro.

I medici sono inoltre affiancati da una intera equipe che segue il loro caso, sono infatti diverse le figure professionali messe a loro disposizione, come nutrizionista, il chirurgo bariatrico, un chirurgo plastico, anestesista, cardiologo ed insieme studiano e seguono il caso per capire come intervenire per assistere il paziente, dal momento che l’obesità ed il sovrappeso possono essere collegate a patologie pregresse o emergenti. Sintonizzatevi quindi su Real Time a partire dal prossimo lunedì per seguire i nuovi episodi de “La Clinica per Rinascere”

