L’amatissimo cantante è diventato papà: arriva l’emozionante annuncio su Instagram, i fan sono pazzi di gioia, ecco di chi si tratta e come si chiama la sua bambina.

Lui è uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale mondiale. Alcune delle sue canzoni sono diventati successi planetari, che è impossibile non conoscere, tanto da averlo portato a diventare una vera e propria pop-star internazionale. Avete capito di chi stiamo parlando? Beh, sono pochi i nomi che rispondono a questa descrizione, ma uno su tutti è certamente Ed Sheeran. Cantautore e musicista di enorme fama, ha scritto canzoni che sono diventati veri e propri ‘cult’, come ‘Perfect’, della quale ha fatto anche una versione per metà italiana con Andrea Bocelli. Ed Sheeran non ha certo bisogno di presentazioni ed è amatissimo per la sua musica e soprattutto per la sua semplicità. Molto attivo anche sui social, qualche ora fa ha annunciato sul suo profilo Instagram da oltre 30 milioni di followers, di essere diventato papà. Siete curiosi di scoprire come si chiama sua figlia? Ha un nome davvero particolare!

L’amatissimo cantante Ed Sheeran è diventato papà: ecco il suo emozionante annuncio social

Ed Sheeran poche ore fa ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita. L’artista britannico e sua moglie Cherry Seaborn sono al settimo cielo, come lui stesso ha scritto nell’emozionante annuncio pubblicato su Instagram, per la nuova arrivata, che è nata la scorsa settimana e alla quale i genitori hanno dato un nome molto particolare: Lyra Antarctica. Sheeran ha condiviso sul suo profilo una foto di un paio di calzini da neonato poggiati su una copertina di lana, e nella didascalia ha raccontato alcuni dettagli di questa splendida notizia. “Con l’aiuto di un fantastico team, Cherry ha dato alla luce la nostra bellissima figlia Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo completamente innamorati di lei”, ha scritto, “sia la mamma che la bimba stanno benissimo e siamo al settimo cielo”, ha poi aggiunto.

Ed Sheeran ha poi fatto anche un importante appello ai suoi fan, chiedendo loro di rispettare la sua privacy e quella della sua famiglia in questo momento così importante: “Ci rivedremo quando sarà il momento di tornare”, ha concluso il cantante, che ha certamente fatto impazzire di gioia i suoi milioni di followers con questa meravigliosa notizia.