Maria De Filippi, Uomini e Donne “Persi le staffe e lei non fu contenta”: l’episodio raccontato dall’ex protagonista.

Gli appassionati di Uomini e Donne non potranno non ricordarsi di lei. Parliamo di Karin Bonucci, l’ex corteggiatrice che al programma di Canale 5 ha partecipato due volte. La prima volta, nel 2016, ha corteggiato Oscar Branzani, che le ha poi preferito Eleonora Rocchini; la seconda volta, è tornata tra le pretendenti di Mariano Catanzaro. E proprio Karin si è raccontata in una lunga intervista esclusiva a Sologossip, nella quale ha ricordato anche un particolare episodio avvenuto durante l’esperienza a Uomini e Donne. Un episodio di cui Maria De Filippi non fu molto contenta. Scopriamo di più!

Karin Bonucci è stata corteggiatrice di Uomini e Donne per ben due volte, anche se è la sua prima esperienza ad aver lasciato particolarmente il segno. Era proprio lei, infatti, la ‘rivale’ di Eleonora Rocchini, durante il trono di Oscar Branzani. Il tronista,alla fine, scelse Eleonora, con cui ha vissuto una tormentata storia d’amore, conclusasi definitivamente nelle ultime settimane: la Rocchini si è mostrata col suo nuovo fidanzato, Nunzio Moccia. In un’intervista a Sologossip, Karin ha riparlato della sua duplice esperienza nella trasmissione di Canale 5, soffermandosi anche sul rapporto con la padrona di casa, Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice racconta di averle regalato un profumo al termine del percorso, per ringraziarla e salutarla, ma c’è stato anche un altro episodio, non proprio piacevole: “Ricordo una volta in cui, presa dal nervosismo, persi un po’ le staffe e iniziai ad urlare che a me il programma non serviva affatto e che se avessi voluto diventare famosa lo avrei fatto in altri modi. Probabilmente, non è stata contenta di quel mio sfogo, o forse ha capito che era dovuto alla situazione pesante che stavo vivendo.”

Un ricordo davvero particolare, quello di Karin, che non esclude un ritorno a Uomini e Donne, magari come tronista. E, a proposito di Uomini e Donne, la nuova stagione sta per tornare! Manca davvero pochissimo: la prima puntata andrà in onda lunedì 7 settembre! E le anticipazioni sono davvero succulente! Appuntamento al solito orario, 14.45, su Canale 5: save the date!