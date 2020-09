Marina La Rosa, indimenticabile protagonista del primo GF, ricorda Pietro Taricone e svela un dettaglio inedito riguardo all’uscita dal programma.

Marina La Rosa fu una delle protagoniste più discusse della prima edizione del Grande Fratello. Un programma che cambiò definitivamente la televisione italiana e che, nel bene o nel male, rappresentò una svolta epocale nel mondo dello spettacolo, che da allora cominciò ad aprire le porte anche alla gente comune. Insieme a Cristina Plevani e a Pietro Taricone, Marina La Rosa diede un’impronta molto forte a quell’edizione, che ancora oggi tutti ricordano insieme ai suoi protagonisti. Proprio Marina La Rosa ha parlato del suo rapporto con l’ex compagno d’avventura Pietro Taricone, purtroppo scomparso prematuramente in un tragico incidente col paracadute nel 2010. Il “guerriero” casertano si aggiudicò il terzo posto nella classifica finale del reality show, ma ne fu considerato da molti il vincitore morale per la personalità dimostrata all’interno del suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Tornato alla realtà dopo la fine del programma, Pietro si mise a studiare recitazione e riuscì ad intraprendere la carriera di attore anche con un discreto successo. Ecco cosa ha rivelato Marina dell’amicizia che la legava a Taricone.

Marina La Rosa rivela cosa fece Pietro Taricone all’uscita dal GF

A proposito di Pietro Taricone, Marina ha raccontato che il loro legame diventò molto profondo dopo l’uscita dal programma. Lei, travolta dalla tsunami della popolarità improvvisa ed inaspettata, ha confessato che all’epoca le fu difficile gestire la nuova vita in cui si era trovata catapultata. E fu in Pietro che trovò un sostegno, una mano tesa che le impedisse di cadere sotto il peso delle sue fragilità. Come ha dichiarato al Fatto Quotidiano, Pietro appariva il più saggio in quel periodo: “Aveva percepito la realtà, e serio mi si avvicinò, ‘Sii forte’. Pietro aveva ragione, trovai le belve, con il pubblico libero di spararti in viso le certezze sulla tua persona, e ho dovuto affrontare le opinioni più strane, strampalate, nelle quali non mi riconoscevo”. Pietro era quindi frastornato da quello che accadeva intorno a lui e, come racconta Marina: “Si chiuse in casa per rivedere tutte le puntate e analizzarle. Con Pietro parlavamo tantissimo e lui provava a trasmettermi un po’ di leggerezza, io invece ero pesante”.

Il Grande Fratello ha cambiato la vita di molti dei concorrenti che hanno varcato quella porta rossa e, a quanto pare, il “guerriero” fu il primo a rendersi conto che, da lì in poi, nulla sarebbe stato mai più come prima.

L.C.