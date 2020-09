Milan, il centrocampista convola a nozze: fan in delirio sul web

Milan, l’amatissimo centrocampista convola a nozze con la compagna: fan in delirio sul web, la foto dolcissima degli sposi fa incetta di like e commenti

E’ stato tra i centrocampisti più amati degli ultimi anni del club Milan e ha deciso di dire addio alla maglia tanto amata per inseguire un altro sogno. Prima però ha deciso di convolare a nozze con la sua splendida compagna, che di calcio ne capisce eccome. Oltre ad essere una sua fan sfegatata è anche una dottoressa in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina sportiva. Insomma, mai fu coppia più sensata! Il centrocampista è un italiano doc ed è amatissimo da tifosi del Milan che lo seguono moltissimo sul campo e anche sui social, dove non perdono mai un suo post. Il calciatore ha deciso di lasciare l’amato Milan dopo 6 lunghe stagioni costellate di successi e anche qualche piccolo intoppo. Adesso però ci sarebbe un altro club pronto a far carte false per averlo, stiamo parlando del Benevento di Inzaghi, appena salito in serie A.

Se non lo aveste ancora capito, stiamo parlando di Giacomo Bonaventura e della compagna Federica Ziliani. i due sono convolati a nozze qualche giorno fa nel paese natale di lui, cioè San Severino, in provincia di Macerata. A officiare il rito è stato il sindaco della città, Rosa Piermattei, che dopo ha avuto modo di esprimere tutti i propri complimenti alla coppia. La sindaca ha infatti riferito: “È stata una grande emozione sentire pronunciare il sì da Giacomo e Federica, due ragazzi che si contraddistinguono per la loro semplicità e per un sentimento profondo e puro. La Città di San Severino Marche è orgogliosa di Giacomo che non si è mai dimenticato di essa nemmeno nei momenti più difficili. Siamo felici che sia tornato qui anche in occasione di questo momento unico quanto straordinario della sua vita”

Ma non è finita qui, perché nella vita di Giacomo ancora tante cose dovranno cambiare nei prossimi mesi… Federica è in attesa del loro primo figlio! Quale gioia più grande dello sposarsi ed essere in attesa del dono più grande della vita?! Ovviamente non possiamo che essere felicissimi per la coppia per questo nuovo capitolo di vita e soprattutto ancora tantissimi auguri per le nozze e per il bambino in arrivo!