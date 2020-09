Lutto nel mondo della musica, è morto Erick Morillo: il noto dj aveva 49 anni; il suo corpo è stato trovato nella sua casa a Miami Beach.

Lutto nel mondo della musica: è morto a 49 anni il famoso deejay Erick Morillo. Il corpo è stato trovato dalla polizia nella sua casa a Miami Beach, ma, come riporta TMZ, non si conoscono ancora le cause del decesso. Nato a Cartagena de Indias il 2 marzo del 1971, era un disk jockey, produttore discografico e remixer di musica house di fama internazionale. La sua hit più famosa è “I like to move it”, vero e proprio tormentone negli anni ’90, pubblicata con il nome d’arte di Reel 2 Real.

Erick Morillo è morto: ancora sconosciute le cause del decesso

Una notizia che ha sconvolto il mondo della musica, quella della scomparsa di Erick Morillo. Star della musica house internazionale, Morillo ha vinto ha vinto per ben tre volte il premio di Miglior deejay house e Miglior deejay internazionale ai DJ Awards.