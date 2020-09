In una sua recente intervista, Paolo Bonolis ha svelato un inedito retroscena su Antonella Clerici: la confessione arriva solo adesso.

Il curriculum di Paolo Bonolis, lo sappiamo, annovera numerosi programmi televisivi. Colonna portante di diversi show, sia dei canali Rai che dei canali Mediaset, il buon romano decanta anche la conduzione del Festival di Sanremo. Correva l’anno 2005 quando Bonolis, dopo aver rifiutato la direzione artistica dell’edizione precedente, prende le redini in mano della più grande ed importante manifestazione musicale italiana. Accanto alla immensa Antonella Clerici e Federica Felini, come è suo solito fare, Paolo ha saputo regalare una cinquantacinquesima edizione davvero indimenticabile. Ecco, ma a proposito dell’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’, sapete che, in una sua recentissima intervista, il conduttore di ‘Avanti un Altro’ ha rivelato un inedito retroscena. Ebbene si, avete letto proprio bene. A distanza di ben quindici anni, Paolo Bonolis soltanto adesso ha svelato un inaspettato aneddoto sulla Clerici. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Paolo Bonolis, il retroscena su Antonella Clerici svelato solo adesso

In un sua recentissima intervista per TvBlog, Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di parlare dei suoi due ‘Festival di Sanremo’ che ha condotto nella sua immensa carriera. Il primo, come dicevamo precedentemente, risale al 2005. Mentre il secondo, invece, al 2009, qualche mese prima del suo ritorno in Mediaset, quindi. Eppure, su entrambi le sue conduzioni, il buon romano ha svelato dei divertenti siparietti. Ma non solo. Perché proprio in merito alla conduzione di ben quindici anni fa, Bonolis ha svelato un inedito retroscena sulla sua co-conduttrice. Non facciamo riferimento, badate bene, a Federica Felini. Bensì ad Antonella Clerici. Ecco. È proprio sull’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ che Paolo non ha potuto fare a meno di svelare un inedito aneddoto. Ecco di che cosa parliamo. Era la quarta serata della cinquantacinquesima edizione del Festival di Sanremo quando Paolo Bonolis accoglie sul palco il mitico Hugh Grent. Una grande emozione, quindi. Non soltanto per il conduttore televisivo, ma anche per Antonella Clerici. Che, proprio mentre l’attore era sul palco, è entrata in scena cantando ‘She’. Un episodio che, diciamoci la verità, in pochi non ricorderanno. Ed è proprio su questo che Bonolis ha racconto un retroscena inedito.

‘Non ha beccato una sola nota’, ha rivelato il conduttore romano spiegando l’immensa emozione dell’Antonellina nazionale alla vista dell’attore. ‘Non sapevo che pesci pigliare’, ha continuato a raccontato Bonolis. Ovviamente, nonostante questo ‘piccolo incidente di percorso’, il conduttore di Avanti un Altro’ non ha potuto fare a meno di descrivere la bontà della Clerici. ‘Però è stato molto divertente, lei è molto carina ed è sempre stata molto disponibile, una amica’, ha concluso.

