Rebel Wilson ha mostrato a tutti i suoi risultati da quando ha iniziato ‘l’anno della salute’: è dimagrita tanto, date un’occhiata!

Rebel Wilson è un’attrice e sceneggiatrice e comica australiana. Nata e cresciuta a Sydney, è stata ambasciatrice della gioventù per l’Australia, stabilendosi per un anno in Sudafrica. Lì ha contratto la malaria: la malattia le ha portato ad avere allucinazioni ed una volta si è vista vincitrice di un Oscar. Per questo si è convinta a perseguire la carriera da attrice. La Wilson è portavoce per la perdita di peso e la sana nutrizione per la compagnia ‘Jenny Craig Inc’: è nota per le sue rotondità anche se, negli ultimi mesi, qualcosa sta cambiando! Ha nominato l’anno 2020 ‘anno della salute’ ed ha condiviso diversi mesi fa con i suoi fan la decisione di rimettersi in forma. Ha condiviso su Instagram spesso immagini in cui mostrava a tutti i suoi allenamenti: “Sto cercando di raggiungere i 75 kili” spiegava nei post. Solo pochi giorni fa ha mostrato i suoi enormi progressi e tutti hanno notato che è dimagrita davvero tanto! Ecco il post pubblicato.

Rebel Wilson mostra la sua trasformazione: i fan sono rimasti a bocca aperta

Rebel Wilson aveva deciso di perdere peso e non per gli ‘altri’, spiegò. L’attrice che ha fatto del proprio sovrappeso un’etichetta, ha deciso di dimagrire per volersi riappropriare del suo corpo. ‘L’anno della salute’ è cominciato a gennaio per la famosa attrice comica che ha deciso di dare una svolta alla sua vita e dimagrire fino ad arrivare a 75 kg.

Negli ultimi giorni ha pubblicato uno scatto da urlo in cui si vede una Rebel davvero in forma! Capelli mossi ed un tubino blu: è questo l’outifit dell’attrice nel suo ultimo post che sfoggia un corpo che sembra aver pienamente soddisfatto i suoi desideri. “Quando stavo raggiungendo le caramelle la scorsa notte, dopo cena, ho pensato tra me e me ‘hmmm, meglio di no’” ha scritto come didascalia al post. Non le manca affatto la giusta motivazione per sentirsi finalmente bene con il suo corpo. Ecco lo scatto di cui vi stiamo parlando:

Migliaia i commenti in cui si complimentano per il raggiungimento del suo obiettivo e per la sua bellezza!