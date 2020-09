Serena Enardu, brutto risveglio: ‘Come un film dell’horror’, che spavento!

Proprio pochissime ore fa, Serena Enardu ha raccontato ai suoi sostenitori del brutto risveglio avuto: cos’è successo esattamente e lo spavento.

Una cosa è certa: non è stato affatto un buon buongiorno quello che, qualche ora fa, Serena Enardu ha vissuto. Sappiamo benissimo che, attraverso il suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne è sempre solita chiacchierare con i suoi followers. Come una sorta di ‘seconda famiglia’ o di amici virtuali, l’ex compagna di Pago, spesso e volentieri, li aggiorna su tutto quanto le accade durante le sue giornate. Lo ha fatto, ad esempio, quando, durante la partecipazione del suo ex fidanzato al GF Vip, Serena raccontava i suo stati d’animo. E il forte sentimento che ancora la legava a lui. Oppure, lo ha fatto anche quando, dopo una pesante litigata, ha letteralmente posto fine al loro rapporto a pochi mesi dalla loro riappacificazione nella casa più spiata d’Italia. Ma non è affatto finita qui. Perché, proprio pochissime ore fa, la Enardu ha raccontato del brutto risveglio vissuto Lunedì mattina. Nulla di ‘grave’, questo ci teniamo a sottolinearlo. Eppure, Serena si è ugualmente spaventata. Ecco cosa è successo esattamente.

Serena Enardu, brutto risveglio: cosa le è successo

Svegliarsi in questo modo, ve lo assicuriamo, non è affatto piacevole. E lo sa bene Serena Enardu. Che, proprio pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha raccontato ai suoi sostenitori del brutto risveglio che ha avuto qualche ora fa. Dopo aver informato loro di stare molto meglio con lo sfogo che le è uscito sulla pelle grazie all’assunzione di un antistaminico, l’ex tronista non ha potuto fare e meno di aggiornarli sulla nottata appena trascorsa. Innanzitutto, la bellissima Enardu ha raccontato che, purtroppo, tutta la notte non è riuscita a chiudere occhio. Non sappiamo per quale motivo. E se, magari, abbia qualche pensiero in particolare che non la faccia rilassare completamente. Tuttavia, come raccontato dalla diretta interessata, appena è riuscita a prendere sonno, e, badate bene, alle otto e mezza di mattina, si è svegliata di soprassalto per uno brutto spavento. Cosa le è successo? Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, Serena ha raccontato del sopraggiungere di un forte temporale che, con tuoni, grandi e vento, l’ha letteralmente fatta svegliare dal sonno.

‘Lo sfogo ce l’ho ancora. Sono un po’ stordita dal farmaco che ho preso’, ha iniziato a raccontare Serena Enardu prima di svelare loro di aver vissuto una ‘notte movimentata’. Ecco le sue parole: ‘Sono riuscita ad addormentarmi alle otto e mezza, poi è scoppiato un temporale da film dell’horror, non avevo mai visto né sentito una cosa del genere. C’era un vento pazzesco, una pioggia e grandine che, penso, abbia spostato le tegole perché in dieci minuti è iniziato a piovere anche dentro una stanza’. Insomma, se questo non è un brutto risveglio, cos’è?

