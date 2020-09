Temptation Island, chi è Alberto Maritato: scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua età, la carriera e perché ha deciso di partecipare al programma

Un gran bel colpaccio quello messo in atto da Maria De Filippi con Temptation Island che quest’anno ha fatto il pienone, con ben due edizioni a distanza di pochissimo. Una prima edizione mista con Vip e Nip, con grandissima sorpresa di tutti gli appassionati e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione mista che è finita poco meno di un mese fa, abbiamo visto anche le bellissime Manila Nazzaro e Antonella Elia, reduce dal Gf Vip, con i rispettivi compagni. La location è ormai sempre la stessa, quella dell’Is Morus Relais in Sardegna, da oltre 7 anni, nonostante il recente incidente che l’ha vista protagonista nelle scorse settimane. Il conduttore di punta è Filippo Bisciglia ed è amatissimo dal pubblico. Per questa seconda edizione del 2020, ha lasciato il timone alla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Qualche settimana fa vi avevamo spiegato i motivi per cui Maria abbia portato avanti la scelta di conduttori e conduttrici un po’ fuori dal mondo. Questo tipo di variazione è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano. Un po’ come successo anni fa con Mara Venier a ‘Tu si que Vales’.

Temptation Island chi è Alberto Maritato: età, carriera e curiosità

Tra i nuovi protagonisti che vedremo a brevissimo nella nuova edizione di Temptation Island vip c’è Alberto Maritato. Non sappiamo dirvi con esattezza quando sia nato Alberto, ma sappiamo che ha 32 anni. Da quanto sta trapelando dal web, probabilmente Alberto lavora nel mondo della ristorazione, anche se non possiamo esserne totalmente certi. E’ proprio lui a voler scrivere a Temptation Island per riuscire a cancellare tutti i dubbi che ha in merito alla sua relazione con Speranza.

Alberto è fidanzato con Speranza da ben 16 anni e hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, poiché dopo 16 anni Alberto ancora non riesce a vedere un futuro on Speranza. Questo è il motivo principale. La ragazza invece dal lato suo fa sapere che anche per lei questa può rappresentare un’ottima occasione per capire se Alberto è l’uomo giusto e se il loro amore può resistere sotto il peso di vecchi scheletri nell’armadio. Non ci resta che aspettare per capire qualcosa in più sul suo conto…