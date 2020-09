Temptation Island, chi è Antonio Giungo: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità in più sul nuovo protagonista del programma di Canale 5

Mai come quest’anno abbiamo potuto godere di due super edizioni di Temptation Island, in versione Vip e Nip, con grandissima sorpresa di tutti gli appassionati e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione mista che è finita poco meno di un mese fa tutte le coppie hanno lasciato qualcosa di importante nei pensieri dei telespettatori. Tra i protagonisti più importanti che abbiamo visto, c’erano anche le bellissime Manila Nazzaro e Antonella Elia, reduce dal Gf Vip, con i rispettivi compagni. Per questa seconda edizione del 2020 potremmo contare su un’altra grandissima professionista, stiamo parlando della bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi, che ha preso il posto di Filippo Bisciglia. Qualche settimana fa vi avevamo spiegato i motivi per cui Maria abbia portato avanti la scelta di conduttori e conduttrici un po’ fuori dal mondo. Questo tipo di variazione è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano. Un po’ come successo anni fa con Mara Venier a ‘Tu si que Vales’.

Tra i nuovi protagonisti di questa edizione di Temptation Island in partenza a Settembre c’è Antonio Giungo. Antonio ha 32 anni ed è di Reggio Emilia. Dal web e in particolare dal suo profilo ufficiale Instagram apprendiamo che il ragazzo si occupa di business, e che probabilmente ha un’attività. Dalla presentazione al programma si evince che nutre un sentimento molto profondo per la compagna Nadia, ma il suo carattere lo fa tentennare.

Sappiamo veramente pochissimo di Antonio, come del resto anche di tutti gli altri protagonisti del programma. C’è da dire che il ragazzo non riesce ad accettare gli atteggiamenti della compagna Nadia che non lavora e si occupa solo di questioni futili, così come dichiara lui nel video di presentazione. Tra i due c’è una bella differenza di età e questo è uno dei motivi per cui il ragazzo vorrebbe mettere alla prova il loro amore. Soprattutto per capire se Nadia è la donna giusta per lui. Non ci resta quindi che aspettare un po’ per capire qualche informazione in più sulla vita di questi personaggi che tra poco animeranno i nostri giovedì sera! vi terremo sempre aggiornati.