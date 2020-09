Temptation Island chi è Nello Sorrentino: scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua età, la carriera e perché ha deciso di partecipare al programma

Chi si sarebbe mai aspettato di vedere a distanza di pochi mesi ben due edizioni. Un gran bel colpaccio quello di Temptation Island che quest’anno ha fatto il pienone. Una prima edizione mista con Vip e Nip e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione mista che è finita poco meno di un mese fa, abbiamo visto anche le bellissime Manila Nazzaro e Antonella Elia con i rispettivi compagni. La location del viaggio all’interno dei sentimenti è ormai sempre la stessa, quella dell’Is Morus Relais in Sardegna, da oltre 7 anni. Il conduttore principale è Filippo Bisciglia ed è amatissimo dal pubblico e per questa seconda edizione del 2020, ha lasciato il timone alla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Maria ha spiegato in una recente intervista che la scelta di conduttori e conduttrici un po’ fuori dal mondo è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano. Un po’ come successo anni fa con Mara Venier a ‘Tu si que Vales’.

Temptation Island chi è Nello Sorrentino: età, carriera e curiosità

Temptation Island sta per tornare con la sua seconda edizione e si prospettano dei falò davvero infuocati. Tutte le coppie di questa edizione hanno presentato nei video di apertura i problemi che affliggono le loro relazioni. Tra questi sicuramente c’è Nello Sorrentino che si è presentato al programma insieme alla compagna Carlotta Dell’Isola. Si sa veramente poco della vita di Nello e del resto dei partecipanti al programma.

Possiamo dirvi però che Nello Sorrentino è un ragazzo molto moderno, Come ha anche detto Carlotta, il ragazzo non crede nel matrimonio e invece è molto propenso alla convivenza. Non sappiamo di cosa si occupa nella vita, né quali siano i suoi hobby, ma possiamo dirvi che amo moltissimo Carlotta e che è un uomo di larghe vedute. Questa esperienza potrebbe essere molto importante per entrambi per capire cosa vogliono dalla vita e soprattutto se intendono proseguire la loro relazione, oppure no. Ovviamente noi restiamo sempre attenti per potervi fornire tutte le info possibili sui personaggi di questa nuova edizione. Non ci resta quindi che aspettare impazientemente tutte le novità che questa nuova edizione ci riserverà, con la super conduzione di Alessia Marcuzzi.