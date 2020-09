Temptation Island, chi è Speranza Capasso: scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua età, la carriera e perché ha deciso di partecipare al programma

Un gran bel colpaccio quello messo in atto da Maria De Filippi con Temptation Island che quest’anno ha fatto il pienone, con ben due edizioni a distanza di pochissimo. Una prima edizione mista con Vip e Nip, con grandissima sorpresa di tutti gli appassionati e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione mista che è finita poco meno di un mese fa, abbiamo visto anche le bellissime Manila Nazzaro e Antonella Elia, reduce dal Gf Vip, con i rispettivi compagni. Il conduttore della scorsa edizione è stato Filippo Bisciglia, amatissimo e seguitissimo dal pubblico. Per questa seconda edizione del 2020 invece potremmo contare su un’altra grandissima professionista, stiamo parlando della bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Qualche settimana fa vi avevamo spiegato i motivi per cui Maria abbia portato avanti la scelta di conduttori e conduttrici un po’ fuori dal mondo. Questo tipo di variazione è dettata dal fatto che desidera dare a questi personaggio lo spazio che meritano. Un po’ come successo anni fa con Mara Venier a ‘Tu si que Vales’.

Temptation Island, chi è Speranza Capasso: età, carriera e curiosità

Tra le coppie di questa nuova edizione troviamo Speranza Capasso, che ha accettato la richiesta del compagno Alberto Maritato di voler partecipare al programma. Speranza dovrebbe avere circa 32 anni, come il compagno Alberto e sono originari di Napoli. Dopo 16 lunghi anni di fidanzamento la ragazza non si fida più del fidanzato a causa di alcune bugie che l’uomo le ha propinato in passato.

Dal canto suo invece il ragazzo dice di non riuscire a vedere un futuro con la compagna, nonostante i 16 anni di relazione che li legano. Per il resto non conosciamo davvero nulla e per potervi dare qualche informazione in più dovremmo aspettare ancora un po’. Nel frattempo però possiamo dirvi che il web si sta scatenando sotto il post dei due ragazzi e che Speranza pare essere davvero molto innamorata di Alberto, nonostante lui non riesca a vedere un futuro insieme. A questo punto non ci resta che aspettare per potervi dare qualche info in più, soprattutto in merito al suo lavoro e ai suoi hobby.Sui social esistono diversi profili con le foto della ragazza, ma sono tutti privati, quindi dovremmo aspettare qualche settimana prima di poter capire quale sia il suo profilo ufficiale.