Arriva uno splendido annuncio a sorpresa dell’amatissima coppia di Uomini e Donne: la notizia tanto attesa è diventata finalmente realtà.

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5: il programma riprenderà il 7 Settembre e il pubblico aspetta trepidante di sognare ancora con gli splendidi protagonisti. Tra i vecchi personaggi che ci hanno fatto innamorate, troviamo senza dubbio Clarissa e Federico: la coppia ha appena fatto un annuncio a sorpresa, una splendida notizia tanto attesa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.Clarissa Marchese e Federico Gregucci si conoscono durante l’edizione 2016/2017 di Uomini e Donne e si innamorano, al punto che la bella tronista lo preferisce a Luca Onestini. Il loro amore è tanto forte e profondo che culmina nel matrimonio, tenutosi nel Maggio del 2019. L’hanno dopo, nasce la prima figlia della coppia, Arya. Clarissa e Federico si trasferiscono a Miami per motivi lavorativi.

Uomini e Donne, l’annuncio a sorpresa di Clarissa e Federico: notizia tanto attesa

Federico Gregucci, di professione calciatore e la compagna Clarissa Marchese, si sono dovuti trasferire a Miami poco dopo la nascita della figlia proprio a causa del lavoro di lui. Gregucci, infatti, è un calciatore ed è stato ingaggiato in una squadra locale. A causa dell’emergenza Covid, la coppia non ha potuto tornare e far conoscere la bambina ai nonni, cosa che li addolora molto. Arriva, però, una splendida notizia tanto attesa dai fan: dopo qualche anno trascorso negli Stati Uniti, la coppia tornerà presto a vivere in Italia. Una scelta nata dal desiderio di stare vicini agli affetti e alle famiglie. I due si trasferiranno in Toscana, dove Federico ha già trovato lavoro e Clarissa potrebbe continuare a fare l’influencer.

Uno splendido annuncio per la coppia, una notizia che in molti aspettavano: non possiamo che augurare a Clarissa e Federico un rientro e una vita felice.

